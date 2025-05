Zemřel scenárista Miroslav Vaic, podepsaný například pod filmem Láska z pasáže

Ve věku 78 let v sobotu odešel scenárista a dramaturg Miroslav Vaic, který se podílel na filmech jako Vítr v kapse, Láska z pasáže, Kamarád do deště, Byl jednou jeden polda nebo Svatba upírů. Podepsán je také pod televizními seriály Policie Modrava či Kriminálka Anděl. O scenáristově úmrtí v pondělí informoval režisér Jaroslav Soukup, který s Vaicem desítky let spolupracoval.

"První naší profesionální spoluprací byl film Drsná Planina, ke kterému jsem napsal scénář a Míra ho dramaturgoval," uvedl Soukup, který natočil tento svůj celovečerní debut v roce 1979. Později se Vaic podílel na Soukupových filmech i jako scenárista. Je podepsán například pod scénářem jeho snímku Vítr v kapse (1982) nebo Láska z pasáže (1985). Společně natočili koncem 20. století také tři díly bláznivých komedií Byl jednou jeden polda, které se setkaly s mimořádným zájmem diváků a byly oceněny na festivalu české komedie Novoměstský hrnec smíchu. "A ještě jedna vzpomínka. Když jsme spolu před lety psali téměř rok první řadu seriálu Policie Modrava u mě v pracovně, tak Míra za tu dobu vyseděl na pohovce důlek. Je tam dodnes," dodal Soukup k nedávné spolupráci s Vaicem. Vedle kriminálního seriálu z prostředí Šumavy Vaic napsal scénáře i k dalším sledovaným televizním kriminálním seriálům, třeba Místo zločinu Ostrava, Místo zločinu České Budějovice nebo Kriminálka Anděl. Související Odešla herečka Marie Tomášová, držitelka Ceny Thálie a manželka Otomara Krejči Vaic se narodil 14. září 1946 v Klatovech. Katedru scenáristiky a dramaturgie FAMU absolvoval v roce 1975, v letech 1975 až 1991 byl scenáristou a dramaturgem Filmového studia Barrandov, později byl i redaktorem deníků Metropolitan, Telegraf a týdeníku Story. Vedle televizní a filmové tvorby má na kontě řadu rozhlasových her pro děti i dospělé.