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Film

Zemřel režisér Tinto Brass. Točil erotické filmy, na festival vzal nahé herečky

ČTK
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Ve věku 93 let ve středu zemřel v Římě italský režisér Tinto Brass. Agentuře ANSA to sdělila jeho rodina. Brass proslul mimo jiné svými erotickými filmy, jejichž uvedení provázely skandály a zásahy do střihu.

Italy: Tinto Brass Stranded in Isola Farnese, Roma
Italský režisér Tinto Brass ve svém bytě na severozápadním okraji Říma v dubnu 2026.Foto: Profimedia – LaPresse / Sipa USA
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Brass se narodil 26. března 1933 v severoitalském Miláně jako Giovanni Brass. Umělecké nadání i přezdívku získal od dědečka, známého malíře. U filmu prošel mnoha profesemi a spolupracoval i s Federikem Fellinim, který byl pro Brasse velkým vzorem. Filmy prodchnuté impresionismem začal natáčet už začátkem 60. let.

K jeho nejznámějším dílům patří filmy L'urlo (Výkřik, 1970), Salon Kitty (1976) a především historický velkofilm Caligula (1979) s Malcolmem McDowellem, Helen Mirrenovou a Peterem O'Toolem. Snímek vycházející z knihy Gorea Vidala financoval erotický časopis Penthouse. Producenti Brassovi nedovolili film sestříhat a doplnili do něj pornografické scény s explicitním sexuálním obsahem.

Malcolm McDowell a Helen Mirrenová ve filmu Caligula (1979). Kontroverzní snímek natočil Tinto Brass podle scénáře Gora Vidala.
Malcolm McDowell a Helen Mirrenová ve filmu Caligula (1979). Kontroverzní snímek natočil Tinto Brass podle scénáře Gora Vidala.Foto: Bac Films

"Natočil jsem mnoho erotických filmů, protože jsem erotiku považoval za základní prostředek lidského vyjádření a především za prostředek, jak vyprávět o ženách," citoval režiséra italský deník La Repubblica.

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V roce 1995 Brass vzbudil rozruch, když se na filmovém festivalu v Benátkách objevil s několika nahými herečkami, aby propagoval jeden ze svých filmů, připomněla agentura DPA. Jeho vystoupením se následně zabýval italský nejvyšší soud, který tehdy řešil otázku, zda lze k reklamním účelům využívat sex.

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Ještě letos v září mu benátský filmový festival věnoval poctu a jako zahajovací projekci uvedl jeho snímek Col cuore in gola (Srdce mi buší, 1967), Brass se však kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu projekce nemohl zúčastnit.

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