Zemřel režisér Jean-Paul Rappeneau. Točil s Belmondem i Binocheovou

Ve věku 94 let v úterý v Paříži zemřel francouzský filmový režisér a scenárista Jean-Paul Rappeneau, který natočil mimo jiné cenami ověnčený snímek Cyrano z Bergeracu z roku 1990 s Gérardem Depardieuem v hlavní roli. Agentuře AFP to ve středu 2. září oznámil jeden z jeho synů.
Přestože má Rappeneau na kontě jen osm celovečerních filmů, patří mezi doyeny francouzské kinematografie, píše AFP. Natáčel s největšími francouzskými herci: od Catherine Deneuveové v režijním debutu Život na zámku z roku 1966 přes Jean-Paula Belmonda v komedii Manželé z roku II (1971) či Yvesa Montanda ve filmu Divoch (1975) po Isabelle Adjaniovou v komedii Samý oheň, samý žár (1982).
Největší úspěch nicméně tento filmový samouk slavil začátkem 90. let právě díky filmové adaptaci dobrodružství Cyrana z Bergeracu, inspirované divadelní hrou Edmonda Rostanda. I díky výkonu Depardieua v hlavní roli získal Cyrano v roce 1991 deset francouzských filmových cen César, včetně ceny za nejlepší film a za nejlepší režii, nebo také Oscara za kostýmy.
Snaha úspěšně soupeřit s americkou filmovou tvorbou pak byla jedním z důvodů, které jej vedly k natočení historického velkofilmu Husar na střeše z roku 1995 s Juliette Binocheovou. Přípravy a natáčení trvaly tři roky a s náklady 176 milionů franků se tehdy stal nejdražším filmem francouzské kinematografie.
"Nejsem jako jabloň, která každý podzim shazuje své plody. Můj rytmus, to je spíš jeden film jednou za pět nebo šest let. Nechápu, proč by měl člověk točit jeden projekt za druhým. Pokud ovšem nepotřebuje peníze…" řekl podle AFP v roce 2015 týdeníku Paris Match.
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