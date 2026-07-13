Zemřel novozélandský herec Sam Neill známý z Jurského parku. Bylo mu 78 let

V australském Sydney v pondělí 13. července zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný.
Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmů Jurský park (1993), Jurský park 3 (2001) a Jurský svět: Nadvláda (2022) nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci (2007).
"Sam byl obklopen rodinou a odešel s důstojností, která charakterizovala celý jeho život. Jeho odchod byl náhlý a nečekaný, ale útěchou je skutečnost, že Sam zůstal bez rakoviny," uvedla rodina v prohlášení, v němž také poděkovala personálu sydneyské nemocnice St Vincent's a veřejnost poprosila o respektování soukromí. Neill v dubnu oznámil, že je po léčbě rakoviny krve ve třetím stadiu už bez nádorových buněk, doplnila agentura Reuters.
Neill se narodil v září 1947 v severoirském Omaghu a v roce 1954 se přestěhoval do novozélandského Christchurche. Uznání si získal za roli v politickém thrilleru Sleeping Dogs (1977), hrál také v mysteriózní Posedlosti (1981), akčním snímku Hon na ponorku (1990) nebo dobrodružném filmu Merlin (1998). Proslavil se ale zejména rolí paleontologa Granta ve filmech Jurský park a Jurský svět, kde hrál po boku Laury Dernové a Jeffa Goldbluma. Z jeho seriálové tvorby stojí za zmínku například Gangy z Birminghamu (2013-2014).
Sam Neill měl na svém kontě tři nominace na Zlatý glóbus či dvě nominace na televizní cenu Primetime Emmy. Od roku 1991 byl nositelem Řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví.
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