Zemřel německý herec Adorf známý jako bandita z Vinnetoua. Bylo mu 95 let

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých filmových a divadelních herců Mario Adorf. S odvoláním na jeho manažera Michaela Starka a filmovou agenturu Reinholz o tom ve čtvrtek 9. dubna informoval bulvární deník Bild.

Populární německý herec a šansoniér Mario Adorf. K jeho nejznámějším rolím patří padouch Frederick Santer ve filmovém Vinnetouovi.Foto: Reuters
Rodák z Curychu se proslavil rolemi otce trpasličího hrdiny v oscarovém snímku Plechový bubínek a čeští diváci ho znali především jako vůdce banditů Santera ve Vinnetouovi.

Podle Bildu zemřel Adorf ve středu po krátké nemoci ve svém bytě v Paříži. Podle německých médií patřil k nejvýznamnějším a nejvšestrannějším německým hercům současnosti. Na filmovém plátně ztvárnil více než dvě stovky rolí, hrál také v divadle. Kromě Německa hrál často také v Itálii.

Adorf se narodil v roce 1930 v Curychu jako syn italského otce a německé matky. Vyrůstal ale jen se svou svobodnou matkou. V polovině 50. let se stal členem mnichovského divadla Münchner Kammerspiele, kde vystupoval do roku 1962. Po menších filmových rolích se proslavil v kriminálním snímku Bruna Lüdkeho Noc, ve které přišel ďábel z roku 1957.

Související

Ve filmu Vinnetou z roku 1963 podle literární předlohy Karla Maye ztvárnil Adorf padoucha Santera, který zastřelil Nšo-či, sestru náčelníka Apačů Vinnetoua. Především z této role je známý také v Česku. Zahrál si ale například i ve snímku Ztracená čest Kateřiny Blumové či v adaptaci románu Güntera Grasse Plechový bubínek. V ní ztvárnil postavu Alfreda Matzeratha, otce hlavního hrdiny Oskara. Film z roku 1979 získal cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší cizojazyčný snímek. Před kamerou se naposledy Adorf objevil v roce 2021 v boxerském dramatu Real Fight.

Mohlo by vás zajímat
Ilustrační foto
Jaro na talíři jinak: 4 lehká jídla, která chutnají jako z restaurace

S příchodem jara se přirozeně mění i to, co vaříme. Těžší jídla střídají lehčí kombinace, víc zeleniny, ryb a jednodušších úprav. Nejde ale jen o sezónnost. Spíš o návrat k vaření, které není složité – ale funguje. Stačí pár dobrých surovin a jednoduchý postup.

Společnost Disney ve svém prvním finančním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o pět procent na téměř 26 miliard dolarů (zhruba 544 miliard Kč). Na ilustračním snímku je zábavní park Disneyland.

Walt Disney konsoliduje globální marketing, propustí asi tisíc lidí

Americká zábavní společnost Walt Disney propustí přibližně tisíc lidí, celkem jich zaměstnává asi 231 tisíc. S odkazem na informované zdroje to ve čtvrtek napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Jde o jeden z prvních kroků pod vedením Joshe D'Amara, který v čele podniku stanul 18. března. Plány na toto snižování stavů nicméně začaly vznikat ještě před tímto datem, uvedly zdroje.

Ilustrační snímek

Stavební projekty v Česku začaly po zimním propadu konečně zrychlovat

Stavební výroba v Česku se v únoru vrátila k růstu, meziročně stoupla o 4,1 procenta. V lednu zaznamenala meziroční pokles o 1,5 procenta po předchozích 14 měsících růstu v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za únorovým růstem je pozemní stavitelství, inženýrské stavby zaznamenaly meziroční pokles. Meziměsíčně byla v únoru stavební produkce o 0,8 procenta vyšší.

