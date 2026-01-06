Zemřel maďarský režisér Béla Tarr. Natočil ceněný sedmihodinový film Satanské tango

Ve věku 70 let zemřel po dlouhé nemoci maďarský režisér Béla Tarr, informovala v úterý agentura AFP s odvoláním na maďarská média.
Béla Tarr byl jedním z nejvýznamnějších evropských režisérů. Jeho dílo ovlivnilo světovou kinematografii svými dlouhými záběry, černobílou estetikou a filozofickou hloubkou. Narodil se 21. července 1955 v Pécsi a zemřel 6. února 2026 v Budapešti.
Již jako teenager točil amatérské filmy. Debutoval krátkometrážním snímkem Hotel Magnezit (1978), který mu otevřel dveře do studia Béla Balázs. Jeho první celovečerní film Rodinné ohniště (1979) dokumentaristicky zachytil problémy mladé rodiny na budapešťském sídlišti a získal uznání na festivalu v Mannheimu. Následovaly sociálně kritické snímky jako Outsider (1981) nebo Panelové vztahy (1982), které odhalovaly realitu komunistického Maďarska.
Od poloviny 80. let spolupracoval s prozaikem László Krasznahorkaiem, který loni získal Nobelovu cenu za literaturu. Zlomový byl film Zatracení (1988), kde poprvé plně rozvinul styl dlouhých záběrů a statické kamery. Jeho slavný sedm hodin trvající epos Satanské tango (1994) je adaptací stejnojmenného Krasznahorkaiova románu a manifestem pomalého kina. Další vrcholy tvorby tvoří Werckmeisterovy harmonie (2000), alegorie chaosu a fašismu, Muž z Londýna (2007) podle Simenona a závěrečný Turínský kůň (2011), meditační portrét konce světa.
Tarrovy filmy charakterizují nekompromisně dlouhé plány (např. 67minutový záběr v televizním snímku Macbeth z roku 1982) či pesimistický pohled na lidskou existenci. Natočil pouze 10 celovečerních filmů, což podtrhuje jeho purismus. Po Turínském koni ukončil režii a věnoval se výuce.
V říjnu 2023 Tarr v Praze převzal čestný doktorát Akademie múzických umění, na který ho nominovala Filmová a televizní fakulta AMU, kde po celý zimní semestr vyučoval. Čestný titul obdržel za přínos světové kinematografii skrze esteticky jedinečnou tvorbu, rozvíjející filmový jazyk a filozofické myšlení filmu o světě.
Za své filmy získal řadu ocenění, mimo jiné Velkou cenu poroty na festivalu Berlinale, nominaci na Zlatou palmu z festivalu v Cannes či ocenění na European Film Awards.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Šulcova cena prudce roste. Takových je jedno procento na světě, vědí v Lyonu
Přišel za 7,5 milionu eur a ještě se to některým fanouškům Lyonu zdálo za českého fotbalistu moc. Po pár měsících si nemohou Pavla Šulce vynachválit a cena rodáka z Karlových Varů podle dostupných zdrojů prudce stoupla.
Část těla v domě, zbytek v řece. Policie šetří vraždu, obviněný je v nemocnici
Policie podezírá z vraždy ženy na Strakonicku muže středního věku. Má ale nespecifikované zdravotní problémy a je v nemocnici. Kriminalisté kvůli tomu zatím nemohou uvádět motiv ani průběh vraždy, kdy útočník oddělil část ženina těla. Policie to dnes uvedla na webu. Část těla našli kriminalisté v sobotu v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali v neděli v nedaleké řece Blanici.
Parádní kraťas ukončil maratónskou výměnu. Na výhru se ale Muchová pořádně nadřela
Karolína Muchová na úvod nové tenisové sezony vydřela ve 2. kole turnaje v Brisbane vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou.
Životní výsledek českého jezdce. Prokop se na Dakaru blýskl druhým místem
Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově.