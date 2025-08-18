Zemřel Ronnie Rondell, kaskadér v plamenech ze slavného obalu alba Pink Floyd

Rondell se narodil 10. února 1937 v Hollywoodu jako syn kaskadéra a později se proslavil vlastními kaskadérskými a potápěčskými schopnostmi. Mimo jiné řídil explodující auta a někdy se i sám nechal zapálit. Zemřel minulé úterý v domově důchodců v Missouri.
Při focení obalu alba legendární britské skupiny z roku 1975 měl pod oblekem oblečenou ohnivzdornou vrstvu. Poté ho polili benzinem a zapálili. Sám Rondell přiznal, že tato práce s sebou někdy nesla úzkost, píše NYT. "Myslím, že všichni mají strach z ohně. Víme, jaké to je spálit se," řekl kaskadér v rozhovoru.
Rondell účinkoval v desítkách filmů včetně westernu Jak byl dobyt Západ (1962), akčního filmu Smrtonosná zbraň (1987) nebo dramatu Thelma a Louise (1991). Rovněž koordinoval kaskadérské kousky v mnoha dalších produkcích včetně televizního seriálu Charlieho andílci, který se ve Spojených státech vysílal mezi lety 1976 a 1981, nebo filmu Batman a Robin z roku 1997.