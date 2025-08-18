Film

Zemřel Ronnie Rondell, kaskadér v plamenech ze slavného obalu alba Pink Floyd

Kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu slavného alba Wish You Were Here od rockové kapely Pink Floyd, na kterém je zachycen v plamenech, zemřel. Bylo mu 88 let. Informuje o tom deník The New York Times (NYT) s odvoláním na oznámení Rondellovy rodiny.
Obal alba Wish You Were Here rockové kapely Pink Floyd, na němž je zachycen hořící kaskadér Ronnie Rondell.
Obal alba Wish You Were Here rockové kapely Pink Floyd, na němž je zachycen hořící kaskadér Ronnie Rondell. | Foto: gramodesky.cz

Rondell se narodil 10. února 1937 v Hollywoodu jako syn kaskadéra a později se proslavil vlastními kaskadérskými a potápěčskými schopnostmi. Mimo jiné řídil explodující auta a někdy se i sám nechal zapálit. Zemřel minulé úterý v domově důchodců v Missouri.

Při focení obalu alba legendární britské skupiny z roku 1975 měl pod oblekem oblečenou ohnivzdornou vrstvu. Poté ho polili benzinem a zapálili. Sám Rondell přiznal, že tato práce s sebou někdy nesla úzkost, píše NYT. "Myslím, že všichni mají strach z ohně. Víme, jaké to je spálit se," řekl kaskadér v rozhovoru.

