Strach vzpomíná na Bartošku: Nebylo lepšího, kdo by mohl hrát Pánaboha

Zemřel herec Jiří Bartoška, bylo mu 78 let. Představitel Boha z pohádky Anděl Páně nebo faráře Flory z filmu Je třeba zabít Sekala se již delší dobu potýkal s rakovinou.

Ve čtvrtek zemřel herec a prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. Již delší dobu se potýkal s rakovinou.

Bartoška se narodil 24. března 1947. Patřil mezi nejvýraznější a nejcharismatičtější osobnosti českého filmu i divadla. Úspěchy slavil na jevišti i před filmovou či televizní kamerou.

V posledních letech se prezentoval zejména jako prezident filmového festivalu. Spolu s někdejší uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou a jejich týmem se jim podařilo skomírající přehlídku vrátit mezi elitní filmové akce.

Po studiu krátce působil v brněnském Divadle na provázku, v roce 1973 spolu s Karlem Heřmánkem a Pavlem Zedníčkem zamířili do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde zazářil především jako Jakub ve hře Jakub a jeho pán.

Bartoška hrál svůdce a milovníky, básníka i banderovce, faráře, lékaře, šlechtice i pohádkové prince. Za roli houslisty ve filmu Mateje Mináče Všichni moji blízcí obdržel Českého lva. Byl hrdinou seriálů osmdesátých let, jako byly Sanitka, Cirkus Humberto či My všichni školou povinní. Věnoval se také dabingu a později si přibral i roli producenta, když se podílel například na vzniku filmů Všichni moji blízcí a něžné komedie Babí léto.

Dobrý člověk, který do života dostal víc Božích barev

Jako na vynikajícího a charismatického herce a člověka, který pozvedl karlovarský filmový festival na světovou úroveň, vzpomínají na Jiřího Bartošku představitelé vlády. "Byl výborný společník a dobrý člověk," uvedl na síti X premiér Petr Fiala. "Je mi smutno," napsal na stejné síti ministr kultury Martin Baxa (oba ODS).

Jiří Bartoška byl vynikající herec, ale také nezapomenutelný prezident KVIFF. Rád vzpomínám na naše setkání v Praze či Karlových Varech. Byl výborným společníkem a také dobrým člověkem. Je mi velmi líto jeho odchodu, upřímnou soustrast jeho ženě Andree a jeho rodině. Ať odpočívá… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 8, 2025

Odešel Jiří Bartoška. Charismatický herec a od roku 1994 prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Díky němu se stal festival světovým. Je mi smutno. Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým. — Martin Baxa (@MartinBaxa2) May 8, 2025

"Člověk je stvořen podle Božího obrazu. Barťák ale dostal do života víc Božích barev, než jiní: charisma, velkodušnost, ryzost, talent, nadhled a nekonečný humor. Nebylo lepšího člověka, který by mohl hrát Pánaboha. Dnes byl filmový Bůh povolán do té pravé Boží náruče. Všichni Andělé Páně, otvírejte nebeskou bránu nejlepšímu z nás!" napsal na svém facebookovém účtu režisér Jiří Strach filmové pohádky Anděl Páně.

"Byl to frajer. Jako chlap, herec i prezident mezinárodního filmového festivalu. Odchází s ním i kus české kultury a charismatického stylu," napsal k mrtí Jiří Bartošky na sociální síti X prezident Petr Pavel.

Byl to frajer. Jako chlap, herec i prezident mezinárodního filmového festivalu. Odchází s ním i kus české kultury a charismatického stylu. Jeho úsměv, humor a nadhled budou chybět. Zůstanou za ním úžasné role, skvělý festival a nezapomenutelné chvíle. Upřímnou soustrast Andree,… pic.twitter.com/dTTBlG9m9u — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 8, 2025

"Je mi to moc líto, vzpomínám na Vás. Odpočívejte v pokoji, mistře," napsal na síti X předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Sbohem Mistře, uvedla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Dočetl jsem se moc smutnou zprávu, zemřel Jiří Bartoška. Je mi to moc líto, vzpomínám na Vás. Odpočívejte v pokoji, mistře. Všem pozůstalým vyjadřuji hlubokou soustrast. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 8, 2025

Odešel kamarád z nejlepších, byl kreativní a vtipný

Herec Miroslav Donutil reagoval na smutnou zprávu slovy o ztrátě přítele. "Odešel kamarád z největších," řekl Donutil, který stejně jako Jiří Bartoška absolvoval brněnskou JAMU. Podle Ivy Janžurové není nikdo, kdo by mohl Bartošku plnohodnotně nahradit v čele karlovarského filmového festivalu. "Měla jsem ho hrozně ráda, byl báječný," uvedla v České televizi.

Monika Kristlová, producentka filmu Vlny, který měl premiéru na loňském festivalu v Karlových Varech, ho označila za spolupracovníka, jenž kolem sebe uměl vytvořit dobrou energii. "Je to obrovská ztráta pro celé naše kulturní společenství a především pro karlovarský festival. Naše společná setkání byla vždycky inspirující, takže nám tady Jiří bude chybět. Byl tady naším světlem, kreativní a vtipný člověk, byl autentický," řekla Kristlová.

Bylo ho všude plno a nebyl sebestředný

Režisér a herec Miroslav Krobot vzpomíná na Bartošku také jako na společenského člověka. "Bylo ho všude plno … Měli ho rádi diváci a myslím, že i kolegové. On ale nebyl sebestředný a s tím asi souvisí i to, že jsem ho nikdy neslyšel mluvit o tom, že by si chtěl zahrát tu nebo onu roli," poznamenal v ČT Krobot.

Magda Vášáryová řekla, že nejen česká, ale i československá kultura ztrácí charakterního člověka. "Jiří byl originál. Způsobem, jakým vystupoval, jak se choval. Byl elegantní, nebyl pomstychtivý, nebyl maloměšťácký. Je mi to velmi líto," řekla.