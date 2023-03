Zemřel izraelský herec Chaim Topol, proslul jako Tovje v Šumařovi na střeše

Pět desítek let hrál chudého mlékaře Tovjeho, který chce v muzikálu Šumař na střeše provdat dcery. Ve věku 87 let tuto středu zemřel jeho představitel Chaim Topol, jehož diváci po světě znali především z filmové adaptace natočené roku 1971.

Úmrtí potvrdila kancelář izraelského prezidenta. Podle ní byl Topol enormní talent, jenž "slavil úspěch na izraelských i světových jevištích, podmanil si stříbrné plátno a zapsal se hluboko do našich srdcí". Herec poslední roky zápasil s Alzheimerovou chorobou, upřesňuje list Times of Israel.

Za roli zbožného Tovjeho, jenž v židovské komunitě na Ukrajině s manželkou vychovává několik dcer a chce je provdat za ženichy, které jim sám vybere, Topol získal Zlatý glóbus za herectví. Nominován byl též na Oscara. Film režiséra Normana Jewisona obdržel osm oscarových nominací, proměnil tři. Vznikl podle muzikálu napsaného na motivy knihy Tovje vdává dcery spisovatele Šoloma Alejchema. Muzikál měl českou premiéru roku 1968 v tehdejším pražském Tylově divadle, po sametové revoluci se dostal na repertoár Městského divadla Brna, Národního divadla moravskoslezského či pražského Divadla Na Fidlovačce, kde za roli Tovjeho získal Tomáš Töpfer cenu Thálie.

Nejen Izraelci však měli postavu spojenou především s telavivským rodákem Chaimem Topolem, který Tovjeho v letech 1966 až 2009 ztvárnil ve více než 3500 představeních od Izraele přes Velkou Británii po USA. V různých divadelních inscenacích příběhu, jehož slávu průběžně šířila filmová verze, účinkoval mimo jiné v londýnském West Endu, na newyorské Broadwayi nebo v Regent Theatre v australském Melbourne.

"Kolika lidem se poštěstí, že si je publikum spojuje s jednou rolí? Kolik lidí v mém oboru je vůbec takhle známých? Opravdu si nemám na co stěžovat," řekl Topol před osmi lety agentuře AP, když se ohlížel za svou nejznámější postavou. "Občas mě překvapí, že když letím do Číny, Japonska nebo do Francie, už na pasové kontrole mě lidé poznávají," vyxprávěl.

Chaim Topol patřil k nejúspěšnějším izraelským hercům. Upozornil na sebe roku 1964 ve filmové satiře Sallah Shabati o rodině sefardských židovských imigrantů, kteří prilétají do Izraele a rychle ztrácejí iluze v tamním imigračním táboře. Za ztvárnění hlavní role herec převzal Zlatý glóbus pro objev roku.

Později se objevil v americkém válečném dramatu o izraelské válce za nezávislost nazvaném Velký žal, kde byl obsazen po boku Kirka Douglase, Yula Brynnera či Franka Sinatry. Účinkoval v minisérii Vichry války podle stejnojmenné románové ságy Hermana Wouka, ztvárnil násilnického krále pašeráků Columba v bondovce Jen pro tvé oči z roku 1981 nebo vědce Hanse Zarkova ve sci-fi Flash Gordon.

Mladší izraelští diváci znali jeho hlas také z dabingu, hebrejsky namluvil mimo jiné pantera Baghíru z Knihu džunglí nebo Rubeuse Hagrida v prvních dílech filmové ságy Harry Potter. Herec dále napsal a ilustroval několik knih a roku 2011 v izraelské oblasti Galileji založil centrum pro hendikepované děti. Tři roky nato Chaim Topol získal Izraelskou cenu, nejvyšší státní ocenění udílené při příležitosti Dne izraelské nezávislosti.

Video: Scéna ze Šumaře na střeše