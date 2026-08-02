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Film

Zemřel herec Vincent Pastore. Proslavila ho role v seriálu Rodina Sopránů

ČTK,Kultura

Ve věku 80 let zemřel americký herec Vincent Pastore, častý představitel mafiánů a gangsterů. Nejvíce se proslavil rolí Salvatora Bonpensiera v seriálu Rodina Sopránů. Informovala o tom v neděli 2. srpna agentura AP.

Americký herec Vincent Pastore na Filmovém festivalu Tribeca v New Yorku v roce 2024.
Americký herec Vincent Pastore na Filmovém festivalu Tribeca v New Yorku v roce 2024. Foto: Profimedia – Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Bob McGowan, který Pastoreho zastupoval od doby, kdy hrál v seriálu Rodina Sopránů, agentuře AP sdělil, že se o jeho úmrtí dozvěděl v sobotu od jiného klienta a herce z tohoto seriálu, Vincenta Curatoly. Uvedl, že Pastore byl nalezen ve svém domě v New Yorku poté, co se několik dní nikomu neozval.

Pastore hrál ve filmech od 80. let a ztvárnil role ve snímcích jako Mafiáni či Čas probuzení, oba z roku 1990. Často hrál gangstery. A právě jedna z těchto rolí ho proslavila nejvíce - v seriálu Rodina Sopránů ztvárnil ve 30 epizodách postavu Salvatora Bonpensiera, který se stane informátorem FBI.

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Kromě seriálu Rodina Sopránů se objevil např. v krimi komedii Mickovy modré oči (1999) nebo v thrilleru Guye Ritchieho Revolver (2005).

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