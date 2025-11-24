Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier. Hrál i v Nabarveném ptáčeti

Kier zemřel v neděli ve Spojených státech. O příčině úmrtí se média nezmiňují. Kier se narodil v Kolíně nad Rýnem, ve filmech začal hrát na konci 60. let. První mezinárodní úspěch zaznamenal ve filmu Flesh for Frankenstein režiséra Paula Morrisseye z roku 1973. V Hollywoodu se prosadil s filmem Mé soukromé Idaho režiséra Guse Van Santa z roku 1991.
Nejčastěji je Kierovo jméno spojováno s filmy dánského režiséra von Triera, zahrál si v jeho snímcích Epidemie (1987), Médea (1988), Evropa (1991), Prolomit vlny (1996), Tanec v temnotách (2000), Dogville (2003) či Melancholie (2011) a Nymfomanka (2013).
V Marhoulově filmu Nabarvené ptáče podle stejnojmenného románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského si zahrál roli mlynáře.
Kier se objevoval převážně ve vedlejších rolích ve více než 250 filmech. Německá média o něm píší jako o jednom z nejproduktivnějších německých herců. Objevil se i v divácky úspěšných snímcích jako Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994), Pinocchiova dobrodružství (1996) či Blade (1998).