Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier. Hrál i v Nabarveném ptáčeti

ČTK ČTK
před 7 hodinami
Prosadil se v Hollywoodu a často spolupracoval s dánským režisérem Larsem von Trierem. Německý herec Udo Kier zemřel ve věku 81 let. V pondělí 24. listopadu o tom informovala s odvoláním na jeho životního partnera německá média. Kier si zahrál také ve snímku Václava Marhoula Nabarvené ptáče z roku 2019.
Herec Udo Kier před předáváním cen na Filmovém festivalu v Kolíně nad Rýnem v roce 2024.
Herec Udo Kier před předáváním cen na Filmovém festivalu v Kolíně nad Rýnem v roce 2024. | Foto: Profimedia.cz

Kier zemřel v neděli ve Spojených státech. O příčině úmrtí se média nezmiňují. Kier se narodil v Kolíně nad Rýnem, ve filmech začal hrát na konci 60. let. První mezinárodní úspěch zaznamenal ve filmu Flesh for Frankenstein režiséra Paula Morrisseye z roku 1973. V Hollywoodu se prosadil s filmem Mé soukromé Idaho režiséra Guse Van Santa z roku 1991.

Nejčastěji je Kierovo jméno spojováno s filmy dánského režiséra von Triera, zahrál si v jeho snímcích Epidemie (1987), Médea (1988), Evropa (1991), Prolomit vlny (1996), Tanec v temnotách (2000), Dogville (2003) či Melancholie (2011) a Nymfomanka (2013).

V Marhoulově filmu Nabarvené ptáče podle stejnojmenného románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského si zahrál roli mlynáře.

Komentář: S Nabarveným ptáčetem na Českých lvech vyhrál pustý akademismus

Václav Marhoul

Kier se objevoval převážně ve vedlejších rolích ve více než 250 filmech. Německá média o něm píší jako o jednom z nejproduktivnějších německých herců. Objevil se i v divácky úspěšných snímcích jako Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994), Pinocchiova dobrodružství (1996) či Blade (1998).

 
„Umíš vnímat smrt. Ale teď jí musíš čelit.“ Do kin se chystá druhý díl filmu Ranhojič

Prezident a jeho vrah. Rána bleskem připomíná zapomenutou část amerických dějin

Jsme to ale šikovnej národ! Film Neporazitelní oslavuje para hokejisty a dojímá

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

