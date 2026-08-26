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Film

Zemřel herec Tim Curry, nesmlouvavý recepční z filmu Sám doma 2 i klaun Pennywise

Kultura
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Britský herec Tim Curry, ikonická tvář kultovního filmu The Rocky Horror Picture Show a představitel klauna Pennywise z televizní adaptace Kingova hororu To, zemřel ve věku 80 let. Úmrtí, jehož přesná příčina zatím není oficiálně známá, podle agentury AP oznámila jeho dlouholetá manažerka a přítelkyně Marcia Hurwitzová s tím, že Curry skonal ve svém domě v Los Angeles.

Britský herec Timy Curry jako recepční Hector ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).
Britský herec Timy Curry jako recepční Hector ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).Foto: 20th Century Fox
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Curry se proslavil především rolí excentrického vědce Dr. Franka-N- Furtera, „sladkého transvestity z transsexuální Transylvánie", ve filmové adaptaci muzikálu The Rocky Horror Picture Show z roku 1975. Mezi jeho další slavné postavy patří i zabijácký klaun Pennywise v televizním filmu To (1990) či recepční ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992). Účinkoval i v krimi komedii Na stopě (1985) nebo v životopisném snímku Bavme se o sexu (2004) a namluvil řadu animovaných i videoherních rolí. Na divadle zaujal jako Mozart v původní broadwayské inscenaci Amadeus.

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V roce 2012 herec prodělal vážnou mozkovou mrtvici, po níž následovala operace mozku; od té doby používal invalidní vozík a měl potíže s pamětí. Přesto se v omezené míře vracel k práci, zejména k dabingu a hlasovým rolím.

Tim Curry
Britský herec, komik a zpěvák Tim Curry během své kariéry vytvořil řadu významných rolí v divadle, ve filmu a v televizi. Jednou z nich byla i role klauna Pennywise v televizním filmu To.Foto: Shutterstock, Warner Bros. Television

Podle médií zemřel v úterý 25. srpna večer ve svém domě v Los Angeles; policie na místo dorazila kolem 23:23 místního času a nepředpokládá cizí zavinění.

Timothy James Curry se narodil 19. dubna 1946 v Grappenhallu v hrabství Cheshire. Jeho otec byl kaplanem v námořnictvu, matka pracovala ve školství.

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Vystudoval drama a anglistiku a prvních hereckých úspěchů dosáhl v roce 1968 v Londýně, kde získal roli v původní britské produkci muzikálu Vlasy. V té době se spřátelil s hercem, spisovatelem a zpěvákem Richardem O’Brienem, autorem role vědce Dr. Franka-N-Furtera, která z Tima Curryho udělala hvězdu světového formátu.

Podle AP se Tim Curry nikdy neoženil a neměl děti. Herec navštívil i Českou republiku, v roce 2009 byl hostem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.

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