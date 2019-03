Zemřel herec Stanislav Zindulka. Držiteli Českého lva bylo 86 let

Ve věku 86 let ve čtvrtek zemřel dlouholetý člen hereckého souboru Činoherního klubu Stanislav Zindulka. Ztvárnil mnoho televizních i divadelních rolí, za tu vedlejší ve filmu Babí léto byl oceněn Českým lvem. Proslavila jej postava v seriálu Vlak dětství a naděje. Jilemnický rodák zemřel pokojně v rodinném kruhu, uvedl ředitel Činoherního klubu Vladimír Procházka.

"Pan Zindulka byl jedním z předních herců našeho divadla, kde působil od roku 1994," dodal Procházka.

Loni v květnu Zindulka převzal cenu za celoživotní přínos českému humoru na festivalu Komedy Fest Plzeň. Před třemi lety na jevišti Národního divadla v Praze obdržel Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

Za svůj nejvýznamnější divadelní počin považoval to, že se v 57 letech vydal z bezpečí brněnského angažmá do určité nejistoty v Praze. Na otázky, proč do metropole odešel tak pozdě, odpovídal, že se do té doby necítil dost zralý.

Obrat podle něho způsobila role "srágorky" Josefa Pumplměho, pošťáka a tatínka z televizního seriálu Karla Kachyni Vlak dětství a naděje z roku 1985.

Stanislav Zindulka nejdříve nastoupil do Městských divadel pražských a pak přešel do Divadla Ká, které později zaniklo. Zakotvil tedy v Činoherním klubu. Role Maxe Silvermana ve hře Herba Gardnera Sbohem je považována za to nejlepší, co v Praze na jevišti udělal.

"Za tu dobu, co byl v Činoherním klubu, jsme ho poznali jako naprosto velkorysého a statečného člověka s vyhraněnými názory, jako chlapa, který se stal nejen součástí našeho kolektivu, ale i jeho v tradičním slova smyslu pilířem," říká herec Ondřej Vetchý. "Přestože se prosadil až v pozdějším věku, jeho osobnost se do nás všech strašně otiskla. Byl úžasným kolegou, který nikdy nikoho neunavoval, takže jsme ani nic nevěděli o jeho zdravotním stavu," dodává.

Na jevišti poprvé v pěti letech

Stanislav Zindulka se narodil 5. května 1932 v podkrkonošské Jilemnici. Na jevišti stál již v pěti letech. Jeho rodiče patřili k jilemnickým ochotníkům, a pro Zindulku tak byla v roce 1951 volba jasná.

Po maturitě odešel studovat herectví na pražskou DAMU. Po absolutoriu v roce 1955 nastoupil do Klicperova divadla v Hradci Králové. Zájem o něj projevilo i Brno, kde se mu navíc naskytla možnost učit, a bylo rozhodnuto.

V brněnském Divadle bratří Mrštíků nakonec vydržel 22 let. S tamním prostředím se sžil natolik, že ho mnozí považovali za rodilého Moravana. Rukama pedagoga Zindulky prošli herci jako Oldřich Kaiser, Dagmar Veškrnová nebo Libuše Šafránková. S mnohými se pak kolegiálně sešel na divadelních prknech či ve filmu.

Objevil se v mnoha filmech, vedle oceňovaného Babího léta například ve snímcích Konec básníků v Čechách, Učitel tance, Báječná léta pod psa, Anděl Páně nebo Odcházení. V divadle a ve filmu ztvárnil řadu rolí, jeho hrdinové byli na jednu stranu nabiti vitalitou a energií, na druhou stranu jim nechyběl ani smutek a melancholie.

Na plátně se prý Zindulka příliš rád neměl, ale Babí léto se mu líbilo, takže si poté mohl říct své oblíbené: "Tak tady, Zindulko, to jde." S Vlastimilem Brodským, řečeným Bróďa, prý nehráli, ale existovali. Přátelství ve filmu bylo jako ve skutečnosti "od srdce k srdci", plné hravé ironie a škádlení, říkal.

Naposledy Zindulka účinkoval ve filmu Narušitel režiséra Davida Baldy, který byl do kin uveden letos v lednu. Kromě spousty divadelních rolí si jej pamatují televizní diváci ze seriálů Bylo nás pět, Hříchy pro pátera Knoxe nebo Četnické humoresky.

"Pana Zindulku jsem měl moc rád. Zaprvé to byl velmi hodný člověk a za druhé mi hodně připomínal mého tátu. Zindulka byl dobrý člověk a výborný herec," uvádí režisér Petr Nikolaev, který se Zindulkou mimo jiné natočil film Báječná léta pod psa.

"Byl to neuvěřitelně laskavý člověk, báječný kolega," doplňuje Tomáš Töpfer, který se Zindulkou natáčel seriál Četnické humoresky.

Stanislav Zindulka ve filmu Babí léto. Za vedlejší roli byl oceněn Českým lvem: