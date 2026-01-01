Přeskočit na obsah
Film

Zemřel herec Pavel Nečas známý z televizních seriálů, bylo mu 59 let

ČTK

Ve středu zemřel herec Pavel Nečas, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech. S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres.

Pavel Nečas.
Herec Pavel Nečas.Foto: ČTK / Švancara Petr
Nečasovi bylo 59 let. Kromě vystupování před kamerou působil také v divadle.

Nečase diváci mohli v minulosti vidět například v seriálech Okresní přebor, Zdivočelá země nebo Černí baroni. V posledních letech vystupoval v seriálu televize Prima ZOO. Hrál také ve filmech Příběh kmotra nebo Střídavka.

Nečas vystudoval brněnskou konzervatoř, poté hrál v Olomouci, Uherském Hradišti a v Ostravě. V roce 1998 se stal členem souboru pražského Divadla Na Fidlovačce v Praze, odkud v roce 2015 odešel do Divadla na Vinohradech.

