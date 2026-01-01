Zemřel herec Pavel Nečas známý z televizních seriálů, bylo mu 59 let

Ve středu zemřel herec Pavel Nečas, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech. S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres.
Nečasovi bylo 59 let. Kromě vystupování před kamerou působil také v divadle.
Nečase diváci mohli v minulosti vidět například v seriálech Okresní přebor, Zdivočelá země nebo Černí baroni. V posledních letech vystupoval v seriálu televize Prima ZOO. Hrál také ve filmech Příběh kmotra nebo Střídavka.
Nečas vystudoval brněnskou konzervatoř, poté hrál v Olomouci, Uherském Hradišti a v Ostravě. V roce 1998 se stal členem souboru pražského Divadla Na Fidlovačce v Praze, odkud v roce 2015 odešel do Divadla na Vinohradech.
Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve stovkách profesí
Nejlépe placení jsou v Česku řídící letového provozu s měsíční mzdou 271 tisíc korun, naopak stavební dělníci si nevydělají ani desetinu této částky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala podrobná data statistiků. Podívejte se, komu v posledních dvanácti letech nejvíce rostly mzdy a kdo naopak přidáno nedostal.
Jeden centimetr? V případě rozkroku obrovská výhoda, říká expert. Skokanka se hájí
Norská skokanka na lyžích Anna Odine Strömová, která byla ve středu diskvalifikována ze závodu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu, uvedla, že měla v botě přidanou vložku navíc ze zdravotních důvodů.
V panice rozbíjeli okna. Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřelo 4O lidí
Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana v noci na dnešek zemřelo zřejmě několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění. Oznámila to místní policie.
Augustu vystrašila slabota s Lotyšskem. Vadilo mu sebevědomí, vítr v sestavě nezabral
Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta měl po závěrečném utkání ve skupině B mistrovství světa v Minneapolisu ke spokojenosti daleko. Čeští mladíci sice porazili Lotyšsko 4:2, ale v jejich výkonu byly rezervy, jak přiznal Augusta v rozhovoru na svazovém webu.
Babiš: Vláda udělá vše pro to, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat
Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném dnes na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).