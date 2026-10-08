Zemřel herec Miloslav Kopečný známý i z filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

Nastudoval téměř 190 divadelních rolí, působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem nebo v pražském Divadle pod Palmovkou a Spolku Kašpar. ČTK to ve čtvrtek sdělil Divadelní ústav, který o úmrtí informovala Kopečného manželka Barbara Tůmová.
V Praze ve středu 7. října ve věku 82 let zemřel herec Miloslav Kopečný. Ve filmech Kopečný hrál zejména vedlejší role, třeba ve snímcích Bony a klid nebo Vlny. Loni získal Cenu Master Prix, kterou uděluje Nadace Život umělce za celoživotní umělecký přínos a činnost.
Kopečný se narodil v Třebíči, jeho matka studovala na konzervatoři klavír. Divadlo ho lákalo od dětství, na gymnáziu hrál s ochotníky, uvedl Divadelní ústav. Brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) absolvoval Kopečný v roce 1965. Do konce 60. let pak působil ve Východočeském divadle v Pardubicích a poté do roku 1983 v libereckém Divadle F. X. Šaldy.
Doyenem souboru se Kopečný podle Divadelního ústavu stal ve svém následujícím angažmá v ústeckém Činoherním studiu. "Zde nastudoval svou asi nejslavnější roli: markýza de Sade v inscenaci Marat - Sade," napsal ústav. S inscenací z roku 1988 v režii Petra Poledňáka vyjelo Činoherní studio i na zájezd do Paříže.
Do Divadla pod Palmovkou odešel Kopečný v roce 1993 a hrál v něm dramatické i komické role až do roku 2014, s dvouletou přestávkou při působení v dalším pražském Divadle v Dlouhé. "Dvě zásadní role ho čekaly také ve Spolku Kašpar: fyzik Bohr v inscenaci Kodaň (2001) a zejména garderobiér Norman v Garderobiérovi (2003)," napsal Divadelní ústav. Kopečný podle něj hrál i na Letních shakespearovských slavnostech, v Divadle v Řeznické, hostoval v Národním divadle a v Divadle Palace.
Z Kopečného filmových rolí je asi nejznámější jeden z veksláků ve snímku Bony a klid z konce 80. let, zahrál si i ve stejnojmenném pokračování filmu před 12 lety. Ve vedlejších rolích se objevil také ve snímcích Čas sluhů, Kousek nebe a naposledy ve filmu Vlny z roku 2024.
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