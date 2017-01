Zemřel herec Miguel Ferrer, proslavily ho role v seriálu Twin Peaks a filmu RoboCop

před 1 hodinou

Ve věku 61 let zemřel ve čtvrtek 19. ledna americký herec Miguel Ferrer, jehož na konci 80. let proslavila role v akčním sci-fi RoboCop a v 90. letech také postava agenta FBI v seriálu Twin Peaks. Režisér David Lynch přitom s Miguelem Ferrerem počítal do pokračování Twin Peaks, které bude uvedeno letos. Rodák ze Santa Moniky trpěl rakovinou hrtanu, jeho bratranec George Clooney o něm prohlásil, že dělal svět šťastnějším a veselejším. Ferrero ztvárnil řadu seriálových rolí, nejvýraznější pro něj byla v posledních letech ta v kriminálce NCIS: Los Angeles. Kromě herectví se věnoval i dabingu, jeho hlas obohatil řadu počítačových her a dětských animovaných filmů.

autor: Kultura