Zemřel herec Karel Fiala. Představitel Limonádového Joea se dožil 95 let

Ve věku 95 let zemřel herec Karel Fiala, kterého proslavila role Limonádového Joea ve stejnojmenném filmu z roku 1964. Největší úspěchy zažil od 50. let minulého století na jevišti pražského Hudebního divadla Karlín.

O úmrtí v sobotu odpoledne informoval server irozhlas.cz s odvoláním na Blahoslava Mikoláška z léčebny dlouhodobě nemocných v pražských Vršovicích, kde Fiala trávil poslední roky života.

"Byl velmi aktivní i ve vysokém věku, ještě po pětaosmdesátce hrál tenis a užíval si velká rodinná setkání," napsal server. Fiala hrál tenis od dospívání. "Myslím si, že to sehrálo velikánskou roli, mám naběháno hodně kilometrů," říkal muž, který se tomuto sportu začal věnovat už v rodné Ostravě, kde sbíral míčky rodičům Ivana Lendla.

Karel Fiala za nacistické okupace nemohl dokončit gymnázium, tak se stejně jako otec vyučil kominíkem. Koncem 40. vystudoval zpěv na pražské konzervatoři a posléze na AMU. Začínal v operním souboru Národního divadla, tam mu ale kariéru zhatila tréma. "Dokud jsem stál, byl jsem celkem suverén. Ale pak jsem měl vzít Mařenku kolem ramen, usednout s ní na lavičku a zpívat Věrné milování. Trémou se mi najednou roztřásla noha a na dřevěné podlaze to vibrovalo a nešlo to zastavit," popsal Fiala své zkušební vystoupení v roli Jeníka v Prodané nevěstě, po kterém bylo jasné, že z něj operní pěvec nebude.

Od poloviny 50. let s přestávkami působil v Hudebním divadle Karlín, kde pod vedením Oldřicha Nového účinkoval v operetách Veselá vdova, Rose Marie od Rudolfa Frimla nebo muzikálu My Fair Lady. "Byl to nesmírně noblesní pán a ihned jsme si padli do oka," vzpomínal Fiala na Nového.

Již roku 1956 se objevil na plátně ve filmovém přepisu Smetanovy opery Dalibor, kterou natočil Václav Krška, dále účinkoval ve známé pohádce Dařbuján a Pandrhola nebo dramatu Povodeň, obou od Martina Friče, a především roku 1964 ve westernové parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera. Hrál v něm hrdinu bez bázně a hany, který je však ve skutečnosti obchodním cestujícím s limonádou.

Režisér Oldřich Lipský roli původně zamýšlel pro Jiřího Kodeta, nakonec připadla Fialovi. Ten ve snímku pouze hrál, zpěv přenechal tehdy začínajícímu Karlu Gottovi, přestože Fiala běžně zpíval v karlínském divadle.

"Na Limonádníka vzpomínám rád, nevadí mi, že mi ho lidé přišpendlili na celý život," komentoval Fiala zdánlivé prokletí své nejslavnější role. "Dodnes nevím, jestli byla lepší jediná superrole, nebo hodně průměrných. Beru to jako osud," dodával.

Následně se Karel Fiala před kamerou pohyboval ještě dvě dekády. Účinkoval ve Šíleně smutné princezně z roku 1968, válečném Mostu u Remagenu, menší roli měl také v Amadeovi režiséra Miloše Formana. Příležitosti však dostával hlavně v televizi.

Od roku 1947 byl Fiala členem komunistické strany, z té však po invazi vojsk Varšavské smlouvy vystoupil, což mu další herecká angažmá zkomplikovalo. Roku 1988 se stal zasloužilým umělcem.

Z karlínského divadla odešel počátkem 90. let, kdy si stejně jako část souboru nepadl do oka s novým ředitelem. Jezdil pak na zájezdová představení a vystupoval coby host na různých scénách. Do Karlína se vrátil, aby se tam roku 2010 rozloučil v novém nastudování Limonádového Joea coby starý otec Kolalok. Za celoživotní přínos muzikálu dostal cenu Thálie.

V karlínském divadle Fiala coby tenor hrál skoro samé "klaďasy" a milovníky, nejraději měl prý Tonyho z West Side Story. "To představení mělo takovou atmosféru, že lidi skoro nedýchali," vzpomínal herec, který "celá ta léta vyznával lásku nějaké ženské na jevišti". Vášnivý polibek představitelce titulní role Rose Marie ostatně přinesl Karlu Fialovi i lásku jeho třetí ženy Věry Vlkové.

"Ta hra končí polibkem. A Věra tvrdí, že jsem ji na konci tak vášnivě políbil, až to zajiskřilo. Je pravda, že jsme od té doby spolu začali chodit," vzpomínal na začátky vztahu, ze kterého vzešli synové Jan a Tomáš. Kromě nich má Fiala ještě potomky Borise a Karla.

"Můj život byla opereta," řekl jednou s jen malou dávkou nadsázky Fiala, který s Věrou Vlkovou tvořili pár přes půl století. "Je to otázka tolerance. Já si Věry vždycky vážil a ona si vážila mě," dodával dědeček herečky Anny Fialové. Čas trávil nejraději na chalupě v Chřibské v Českém Švýcarsku.

Připravujeme podrobnosti.