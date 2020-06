Zemřel Ian Holm, hrál Bilba v Pánovi prstenů nebo androida ve Vetřelci

Policisté obvinili řidiče autobusu kvůli nedělní nehodě na železničním přejezdu u Struhařova na Benešovsku. Pětapadesátiletému cizinci hrozí až osm let vězení. Při srážce autobusu s vlakem na přejezdu bez závor se zranilo deset lidí, z toho jedna žena vážně a zbytek utrpěl lehká zranění.

Signalizační zařízení na přejezdu bylo podle kriminalistů v době nehody v provozu. Kriminalisté řidiče obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí dva až osm let vězení. "Policisté podávali návrh na vzetí do vazby, ale soud to neakceptoval, muž je tak vyšetřován na svobodě," uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.