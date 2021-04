Zemřel filmový novinář Jan Foll, Havlův přítel vedl kulturní rubriku Lidových novin

Ve věku 70 let po dlouhé nemoci toto úterý zemřel filmový novinář Jan Foll. Přátelil se s Václavem Havlem, přes čtyři dekády psal o kinematografii. Byl autorem pár knih a ztvárnil menší role ve snímcích jako Pavučina, Kouř, Mňága - Happy End, Kamenný most, Rok ďábla, Hany či Cena za štěstí.

O úmrtí informoval server Idnes.cz, pro Aktuálně.cz ho potvrdil Follův přítel a rovněž filmový novinář Tomáš Seidl.

Pardubický rodák Foll, jehož otec ilustroval naučné knihy pro děti, vystudoval gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze. Pražské jaro zažil rok před maturitou. "Najednou se promítaly některé západní filmy, dalo se koukat na televizní zprávy, společnost se cítila svobodněji. O to větší šok pro nás byla invaze v srpnu 1968," vzpomínal v loňském rozhovoru pro Paměť národa, jak vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa otevřel oči mnoha lidem, od Follovy ruštinářky na gymnáziu až po jeho otce, který vystoupil z komunistické strany. Kvůli tomu nesměl dál ilustrovat knihy.

Jan Foll se v lednu 1969 zúčastnil pohřbu Jana Palacha, v září téhož roku začal studovat filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tam ještě zažil učitele jako Jana Patočku.

"Buzerace byla všudypřítomná. Policie mohla všechno a StB byla ještě horší parta, tihle lidi dokázali člověka systematicky zničit. Už nešlo o život jako v padesátých letech, ničili vás existenčně. Moje žena, než jsme se vzali, se se mnou třeba v noci bála jezdit autem, protože kdyby nás policie zastavila, mohla ji označit jako štětku a měla by z toho velké problémy. Neustále vás prudili kvůli vlasům, oblečení, smýšlení," vzpomínal na začátek 70. let Foll, který sám patřil do takzvané šedé zóny.

Po studiu nastoupil jako dramaturg titulků v Ústřední půjčovně filmů, kde pak pracoval až do sametové revoluce. V 80. letech se seznámil s Václavem Havlem. "Obdivoval jsem ho jako dramatika i jako člověka. Zásadně mě ovlivnil svou velkomyslností, humorem, inteligencí a tolerancí. Tvrdě si stál na svých názorech, ale zároveň dovedl nenápadně smiřovat lidi. Měl přirozenou autoritu a neustále pracoval," vyprávěl Foll, který na jaře 1989 oslavoval Havlovo propuštění u něj v bytě a podepsal protirežimní petici Několik vět.

"Podílela se na tom i moje žena, řetězově se to šířilo. Oslovovali jsme kamarády, lidi z divadel a nasbírali jsme stovky podpisů. Pak se ti signatáři četli ve Svobodné Evropě nebo Hlasu Ameriky. Jak byl Václav Havel dramatik, mělo i tohle dramaturgii. Četli se třeba ti známí signatáři a prokládalo se to dojičkou nebo traktoristou," líčil, jak pak 17. listopadu 1989 demonstroval na pražském Albertově společně se svou ženou a sedmiletou dcerou Klárou. Na Národní třídu, kde večer policie demonstranty zmasakrovala, nedošli kvůli zimě.

Následující den už byl Foll u vyhlášení generální stávky v Realistickém divadle, dnešním Švandově, a den nato v Činoherním klubu pozoroval založení Občanského fóra.

Po sametové revoluci byl Jan Foll pár let dramaturgem v Československé, později České televizi. Většinu 90. let strávil minulého století strávil v kulturní rubrice Lidových novin, kam psal ještě za samizdatu a kterou po revoluci vedl.

Kromě toho publikoval ve Filmu a době, Kině, Scéně, Týdnu, Hospodářských novinách nebo Divadelních novinách.

Od roku 1997 byl na volné noze, jako novinář i dramaturg spolupracoval s HBO, Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, pražským Febiofestem nebo plzeňskou kinematografickou přehlídkou Finále.

Byl autorem monografie o režisérovi Miloši Formanovi, která vyšla roku 1989, a knihy rozhovorů Deset tváří, publikované koncem 90. let nakladatelstvím Jota. Obsahovala interview se známými televizními osobnostmi jako Halinou Pawlowskou, Markem Ebenem, Jolanou Voldánovou nebo Pavlem Zunou.