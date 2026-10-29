Zemřel britský herec Patrick Stewart, ztvárnil roli kapitána Picarda ve Star Treku

Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart, který je známý jako kapitán Picard ze seriálu Star Trek: Nová generace nebo z filmů X-Men. Na divadle ztvárnil řadu shakespearovských rolí.
Zemřel ve středu v Los Angeles po boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky, oznámila dnes podle agentur jeho mluvčí Kelly Bushová Novaková.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že včera ve svém domě v Los Angeles zemřel sir Patrick Stewart. Odešel v láskyplné péči své milované manželky Sunny po krátkém a náročném boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky,“ uvádí se v prohlášení, které bylo zveřejněno na síti X.
Klasicky vzdělaný divadelní herec exceloval v shakespearovském repertoáru na divadelních prknech, na nichž strávil větší část své kariéry. Nejznámější je však díky rolím profesora Charlese Xaviera ve filmech o X-Menech a kapitána Jeana-Luca Picarda v seriálu a filmech Star Trek.
Budoucí seriálový velitel hvězdné lodi z 24. století vyrůstal v Mirfieldu v hrabství Yorkshire - v domě, který neměl koupelnu, píše agentura AP. Ve 12 letech vstoupil do amatérského divadelního souboru a jako teenager se pro zábavu učil zpaměti texty Williama Shakespeara. Získal stipendium na divadelní škole Bristol Old Vic, čímž odstartoval svou kariéru charakterového herce.
Stewart se stal hercem v 18 letech a od 60. let minulého století si získával uznání na divadelních prknech jako člen Královské shakespearovské společnosti.
Díky seriálu Star Trek: Nová generace, který se vysílal v letech 1987 až 1994, se dostal do povědomí širší veřejnosti, což mu přineslo další pracovní příležitosti. Zahrál si například ve filmech Spiknutí či Příběh z Los Angeles a účinkoval na Broadwayi.
V červnu 2010 jej královna Alžběta II. pasovala na rytíře, čímž získal titul Sir. Stewart také působil jako vyslanec humanitární organizace International Rescue Committee (IRC).
Postavu Picarda ztvárnil ve 176 epizodách Star Treku napříč sedmi řadami původního seriálu, objevil se v několika filmech ze světa Star Treku a později také v seriálu Star Trek: Picard, který se začal vysílat v roce 2020.
Roli mutanta upoutaného na invalidní vozík ve filmové sérii X-Men, která vychází z populární komiksové předlohy vydavatelství Marvel, začal ztvárňovat v roce 2000, následovalo několik dalších pokračování.
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