Zdravotní bratr vraždil pacienty inzulinem. Film o něm je mrtvolně sterilní

Jessica Chastainová a Eddie Redmayne na svých bedrech nesou ospalý mix thrilleru, sociálního a psychologického dramatu. Děj filmu Dobrá sestra, nově dostupného na Netflixu, uvádějí do pohybu zločiny, za něž nikdo nechce nést zodpovědnost.

Obě hvězdy snímku dohromady získaly pět nominací na Oscara, dvě proměnily. Většinou šlo o postavy inspirované reálnými osobnostmi. Dobrou sestru, jejich první spolupráci, režíroval Tobias Lindholm, jeden z nejoceňovanějších současných dánských scenáristů. Napsal dramata Hon nebo Chlast, podílel se na seriálu Vláda. Ve filmech Únos a Boj nabídl pronikavou analýzu institucionálních selhání, která jsou také tématem jeho nynějšího prvního anglicky mluveného díla.

Navenek to vypadá, že adaptace knihy The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder z roku 2013 nemohla být svěřena povolanějším osobám. Novinář Charles Graeber v předloze vylíčil příběh amerického sériového vraha Charlieho Cullena. Ten jako zdravotní bratr během 16 let usmrtil desítky, možná stovky pacientů a pacientek, kterým aplikoval smrtící dávky inzulinu, digoxinu a jiných léků. Ve vraždění mohl pokračovat i vinou laxního přístupu nemocnic snažících se ututlat svá selhání.

Bohužel jako už tolikrát u Netflixu ale zvučná jména slibují víc, než kolik nabízí výsledek. Hlavně kvůli nedotaženému scénáři Skotky Krysty Wilson-Cairnsové, stojící například za efektní, ale prázdnou válečnou podívanou 1917. Stejná adjektiva vystihují i Dobrou sestru.

Z celého filmu je nejpůsobivější úvodní titulkový záběr. Nejdřív tma. Pak nepříjemné pípání nemocničních přístrojů, postupně sílící a začínající udávat rytmus ambientního soundtracku. Je vyhlášen modrý kód, což znamená, že pacient upadl do bezvědomí a hrozí mu smrt. Lékaři se ho horečnatě snaží zachránit. Bokem stojí ošetřovatel Charlie. Kamera se pomalu přibližuje k jeho tváři. Muž netečně pozoruje chaos. Nevypadá, že by ho osud člověka bojujícího o život tížil.

Bez výrazu a tajemství

Potíž je v tom, že stejně otupujícího modu operandi, stejných tlumených světel, chladných barev a malé hloubky ostrosti se drží celý, přes dvě hodiny dlouhý film. Je mrtvolně sterilní jako vydezinfikované nemocniční prostředí.

Pomalé, kompozičně ploché a odtažité záběry zaznamenávají, jak se sériový vrah plíží chodbami a bezduše nahlíží do pokojů pacientů, kterým má pomáhat. Charlie v podání Eddieho Redmaynea zůstává až do konce neproniknutelnou figurou bez výrazu a tajemství, jež by podněcovalo zvědavost. Ve snaze vyhnout se tomu, aby z činů psychopata udělali vzrušující podívanou, byli tvůrci zkrátka až příliš důslední.

2:50 Film Dobrá sestra je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Z jiných zdrojů lze vyčíst, že Cullen v mládí čelil šikaně, nejdřív ve škole, pak v americkém námořnictvu, několikrát se pokusil o sebevraždu a v raném věku přišel o oba rodiče. Tato fakta film opomíjí. Na jednu stranu tak nedochází k sentimentalizaci vraha a pofidérnímu hledání srozumitelného vysvětlení pro jeho činy. Ze stejného důvodu ale Dobrá sestra selhává jako psychologické drama.

Těžištěm vyprávění by měl být Cullenův vztah se zdravotní sestrou a samoživitelkou Amy. Jessica Chastainová neokázalými gesty vyjadřuje její nadstandardně empatický přístup k pacientům i zničující pracovní nasazení, které pro ni vzhledem k srdeční vadě může být fatální. Zvolnit ale nechce a nemůže. Už kvůli dvěma malým dcerám, jimž hodlá zajistit šťastné dětství.

Své profesi dává Amy mnohem víc, než kolik dostává zpět. Film ji vykresluje jako oběť přetíženého a podfinancovaného amerického zdravotnictví. Šetří se na pacientech, výbavě i personálu. Pokud ovšem Amy vydrží ještě pár měsíců stresujících, fyzicky vysilujících přesčasů, začne jí zaměstnavatel proplácet zdravotní pojištění a ona bude moct podstoupit nutnou léčbu. Nová posila v podobě Charlieho v ní probouzí naději, že nápor ustojí.

Přestože také Amy byla inspirována skutečnou osobou, situace, do níž ji tvůrci umístili, působí modelově. Vše moc okatě nahrává tomu, aby slevila ze své obezřetnosti a vpustila si do života nečitelného kolegu s pochybnou minulostí, kterého sotva poznala. Redmayne přitom i slova "Pomůžu ti" pronáší s nádechem čehosi zlověstného. Rozhodně nebudí dojem člověka, jemuž by člověk svěřil své děti na hlídání.

Špatně nastavený systém

Ačkoli od začátku na rozdíl od Amy víme, čeho se dopustil a dál dopouští, Charlie svými projevy vzbuzuje spíš lítost než strach. Scény, kdy tráví čas jen s Amy a jejími dcerami, jsou stejně nevzrušivé jako zbytek filmu a nevytváří prakticky žádné napětí. To je pro změnu důvod, proč snímek nefunguje jako thriller.

Když pacienti na Charlieho novém pracovišti začnou za záhadných okolností umírat, muž bez výrazu je tím posledním, koho Amy podezřívá. Na rozdíl od dvojice detektivů, efektivních, ale tak necharismatických, že při jejich výsleších jako kdyby se zastavil čas. Ani pátrání tak snímku nedodává chybějící jiskru. Poměrně brzy se totiž strážci zákona dostanou Charliemu na stopu.

Identita pachatele je zřejmá. Stačí ho usvědčit. Vedle nedůvtipnosti protagonistky, podceňující závažnost důkazů, které jí policie předkládá, ale vrahovo dopadení komplikuje přístup nemocnice. Její vedení kvůli penězům tutlá citlivé informace. Kdyby vyšlo najevo, že připustilo smrt pacientů, přijde o sponzory. Druhým padouchem filmu vedle Charlieho je tak systém chamtivě upřednostňující zisk před lidským zdravím.

Kritika poměrů v americkém zdravotnictví ale rovněž vyznívá nedotaženě. Film se chodu špitálu věnuje jen povšechně, víc pozornosti věnuje předvídatelnému vyšetřování a dynamice mezi Amy a Charliem. Ta se ve druhé polovině mění. Hrdinka konečně bere v potaz, že na kolegovi je něco divného, a začíná pomáhat detektivům. Vyprávění sice získává švih, nakonec však ústí do konvenčního hollywoodského thrilleru.

Dobrá sestra mohla být skvělým krimithrillerem využívajícím režisérova citu pro procedurální postupy. Nebo nuancovaným portrétem vraha, který svou obyčejností zosobňuje slavnou tezi Hanny Arendtové o banalitě zla. Nebo dojemným dramatem pracující matky v existenční nouzi. Jenomže ve snaze být vším tímto přestává být zřejmé, co je ústředním tématem.

Kvůli detektivní lince se na dlouho dostává do pozadí vztah mezi Amy a Charliem. Zatímco detektivové dělají pokroky, stagnuje příběh hrdinky a jejích dcer. Charlie v zásadě jen čeká, kdy bude dopaden. Do toho stopáž natahují scény, které příběh neposouvají ani neobsahují žádné emoce - například několikaminutové vyzdvihování rakve s jednou Charlieho obětí, kterou jsme ovšem neměli šanci blíže poznat.

Film polovičatý v charakteristice postav i prostředí uzavírají titulky dovypravující, co se dělo dál. Je dost možné, že na vás tento suchý výčet znepokojivých informací zapůsobí víc než vykonstruované drama, které mu předcházelo.