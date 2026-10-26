Zájem o první čínský film vytvořený AI je nízký, lidé za něj nechtějí platit

Zájem o první film vytvořený umělou inteligencí (AI), který se dostal do oficiální distribuce v Číně, zaostává za očekáváním. Odhad celkových tržeb tvoří jen zlomek nákladů. Sci-fi thriller San-sing-tuej: Budoucí vzpomínky vstoupil do kin v pátek, informuje web deníku Le Figaro.
K pátečnímu ránu dosahovaly tržby z předprodeje pouhých 80 tisíc jüanů (přibližně 260 tisíc korun), což v závislosti na pohyblivých cenách odpovídá v nejlepším případě několika tisícům prodaných vstupenek. Podle platformy Maoyan nepřesahují odhady celkových tržeb 150 tisíc jüanů, tedy jen nepatrný zlomek výrobních nákladů.
Podle společnosti Bona Film Group pracovalo na projektu, který stál přes deset milionů jüanů (asi 31,6 milionu Kč), téměř 100 lidí po dobu více než dvou let. To však nestačilo k tomu, aby přesvědčili Iris Yangovou, která se ve čtvrtek v Pekingu zúčastnila bezplatné předpremiéry, což je akce určená pro filmové produkční týmy. Vzhledem ke kvalitě snímku agentuře AFP přiznala, že by si lístek nikdy sama nekoupila.
Popularita videoobsahu vytvořeného AI přitom v Číně rychle roste. Na platformě Douyin, čínské obdobě TikToku, zaznamenaly minisérie vytvořené umělou inteligencí jen v září více než 200 miliard zhlédnutí. Jak však agentuře řekl nezávislý filmař Čang Ťün, který ve své tvorbě AI využívá, „diváci si nekoupí lístek do kina jen proto, že film vygenerovala umělá inteligence“.
Uživatelé čínských sociálních sítí se k myšlence uvádění filmů vytvořených umělou inteligencí v kinech staví skepticky. „Pokud je to na streamovacích platformách zdarma, může se z toho stát kultovní záležitost. Ale platit za to? Na to lidé zatím nejsou připraveni,“ uvedl jeden z uživatelů na platformě Weibo.
Nástup umělé inteligence vyvolává obavy v Hollywoodu. Uvedení prvního celovečerního sci-fi filmu s názvem Gods Don't Give Gifts (Bohové nedávají dárky) vytvořeného AI je ve Spojených státech naplánováno na 4. prosince.
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