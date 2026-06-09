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Film

Zahynul při natáčení. Výjimečný dokumentarista Pavel Koutecký by oslavil 70 let

ČTK

Režisér Pavel Koutecký, který se narodil 10. června 1956, patřil mezi nejuznávanější české dokumentaristy. Film se mu stal doslova osudným; při natáčení jednoho z nich se dva měsíce před 50. narozeninami zřítil z rozestavěného mrakodrapu na Pankráci a zemřel. Ve svých dokumentech mapoval politické dění, ale točil i o lidech s mentálním postižením.

Pavel KOUTECKÝ, režisér, dokumentarista
Režisér a dokumentarista Pavel Koutecký během 37. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.Foto: Profimedia
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Kromě dokončených snímků po Kouteckém zůstal i rozpracovaný dokument o prvním českém prezidentovi, který pod názvem Občan Havel dokončil jeho kolega Miroslav Janek.

Koutecký vystudoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění (FAMU), později absolvoval studijní pobyty na National Film and Television School v anglickém Beaconsfieldu. Svou profesionální filmařskou kariéru zahájil v roce 1982 coby režisér videostudia Českého vysokého učení technického. V 90. letech působil v Krátkém filmu Praha, později dlouhodobě spolupracoval s Asociací Film a Sociologie, podobně jako jiná slavná dokumentaristka Helena Třeštíková.

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Proslul dokumenty mapujícími politické dění jako ÓÓÓ, my se máme (1991) či Zánik Československa v parlamentu (1993). Pavel Koutecký byl rovněž autorem sběrných dokumentů o protagonistech sametové revoluce a významnou část jeho filmografie tvořily také snímky o problémech lidí s mentálním postižením. Jeho filmy byly oceněny na domácích i zahraničních festivalech. Od roku 1991 učil na pražské filmové fakultě, kde vedl jednu z dílen na katedře dokumentu.

Na počest tragicky zesnulého režiséra se už dvě dekády uděluje Cena Pavla Kouteckého, a to za nejlepší český dokumentární film za předchozí rok. Podmínkou pro její získání je to, že musí jít o první či druhý počin režiséra v dané kategorii.

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