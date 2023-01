Záhada zůstane nevyřešená. Netflix zrušil seriál 1899, diváci podepisují petici

Přestože po vydání debutoval na první příčce tabulky sledovanosti v 55 zemích včetně Česka, pokračování se nedočká. Thrillerový seriál 1899 od Netflixu skončil, oznámili jeho tvůrci Baran bo Odar a Jantje Friese. Podle německé Deutsche Welle za toto rozhodnutí videotéku kritizují diváci, vznikla už i petice.

"S těžkým srdcem musíme oznámit, že 1899 nebude pokračovat. Bývali bychom byli tuhle úžasnou cestu rádi završili druhou a třetí řadou, jako jsme to udělali v případě Dark," odkázali tvůrci na Instagramu ke svému šest let starému německojazyčnému projektu, jehož druhou a třetí sérii Netflix pro velký úspěch objednal.

To však není případ 1899, v němž loď mířící koncem 19. století do New Yorku ze záhadných důvodů změní kurz a zmatení cestující musí řešit neobvyklou záhadu. Jak píše Deutsche Welle, osmidílný seriál měl premiéru v polovině listopadu a hned po zveřejnění byl na této platformě nejsledovanější v 55 zemích. Po završení prvního týdnu se ocitl druhý v tabulce sledovanosti, hned za novou řadou seriálu Koruna, a nasbíral 80 milionů hodin zhlédnutí, doplňuje server Variety.com. "Víme, že tohle rozhodnutí zklame miliony fanoušků. Rádi bychom vám ze srdce poděkovali za to, že jste s námi na tohle úchvatné dobrodružství vyrazili," vzkazují tvůrci.

Příběh o imigrantech zaujal mimo jiné tím, že v původním znění každý herec mluvil svým mateřským jazykem - od Němce Andrease Pietschmanna přes Lucase Lynggaarda z Dánska po hongkongskou hvězdu Isabellu Wei.

Na evropské poměry se 1899 vymykalo také po trikové stránce. V komplexu filmových ateliérů Babelsberg na východním předměstí Postupimi tvůrci využili takzvanou LED videostěnu, která skýtá mnohé výhody oproti technologii greenscreen. Herci při natáčení už rovnou vidí digitálně dotvořené pozadí a nemusejí reagovat na něco, co zatím neexistuje, případně simulovat pohyby, které začnou dávat smysl teprve v počítači. Kameramani tomu zase mohou přizpůsobit záběr, aby vypadal autentičtěji.

Autoři naplánovali příběh 1899 na tři řady, každá měla mít podobně otevřený konec jako ta první. I proto jsou teď diváci zaskočení oznámením, že už se nedozví, jak to celé bylo.

Hashtag #save1899, v překladu #zachraňte1899, během 24 hodin na Twitteru nasbíral přes 27 tisíc reakcí a petice na serveru Change.org obratem získala přes 36 tisíc podpisů. "Pokud budeme rušit i tenhle typ seriálů, co nám zbude? Je to urážka diváků i štábů," píše například jeden účet na Twitteru.

Podle Deutsche Welle měl ale Netflix pro zrušení seriálu důvody. Navzdory vysoké sledovanosti 1899 nesplnilo očekávání. Nevidělo ho tolik lidí jako třetí řadu Dark, a hlavně videotéce nepřineslo nové předplatitele, což je pro službu v době rostoucí konkurence na trhu klíčové.

Dark navíc před lety slavil úspěch jako nízkorozpočtový projekt natočený v němčině s přízemními ambicemi. Právě díky jeho nečekané odezvě Netflix roku 2018 s tvůrci podepsal smlouvu na několik velkorozpočtových děl s cílem oslovit diváky po celém světě a získat předplatitele. 1899 bylo prvním z několika plánovaných.

Zároveň 1899 není první seriál, který na Netflixu skončil hned po první řadě. Videotéka vloni podobně neobjednala pokračování hororového akčního příběhu na motivy známé videohry Resident Evil: Lék, po dvou řadách zase skončilo fantasy drama Válečná jeptiška.

Podle kritičky Šárky Gmiterkové je 1899 jako pomyslná kombinace seriálu Dark, filmu Titanic a knihy Staré řecké báje. "Klame názvem. O přelom století tu tolik nejde, jde tu o tajemné cesty navzdory hranicím času a prostoru. Horší je fakt, že seriálová skládačka plná dějových zvratů, cest časem a halucinací vyžaduje naši plnou diváckou pozornost. Postavy nám celou dobu zůstávají tak trochu fuk," zhodnotila kritička.

Videorecenze seriálu 1899