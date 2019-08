Začíná mezinárodní filmový festival v Benátkách, o hlavní cenu se utká i český film

Projekcí soutěžního francouzsko-japonského filmu La Vérité (Pravda) režiséra Hirokazua Kore'edy ve středu večer oficiálně odstartuje 76. ročník mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Mezi 21 uchazeči o Zlatého lva, hlavní cenu festivalu, je i český snímek Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Festival potrvá do 7. září.

Už v úterý večer byla na programu nejstaršího filmového festivalu na světě projekce československého erotického filmu z roku 1933 Extase. Digitálně restaurovaná podoba snímku Gustava Machatého si na benátském ostrově Lido odbyla světovou premiéru v sekci Venice Classics.

Příští pondělí má být festivalovému publiku poprvé představen český soutěžní film Nabarvené ptáče. Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl přitom už v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Hlavní ocenění v Benátkách získal v roce 1947 český film Siréna.

O Zlatého lva bude drama Nabarvené ptáče soupeřit s takovými díly jako The Laundromat (Prádelna) amerického režiséra Stevena Soderbergha, Guest of Honour (Čestný host) Kanaďana Atoma Egoyana nebo Om det oändliga (O nekonečnosti) švédského filmaře Roye Anderssona.

Kontroverzní 86letý francouzsko-polský režisér Roman Polanski do soutěže posílá své historické drama J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře. Zatím není jasné, zda tvůrce, který se v USA se před čtyřmi desítkami let přiznal k pohlavnímu styku s třináctiletou dívkou, na festival osobně dostaví.

Ve městě na laguně jsou očekávány herecké hvězdy jako Meryl Streepová, Brad Pitt, Johnny Depp nebo Scarlett Johanssonová. Na závěr přehlídky by se mohl ukázat i frontman rockové kapely The Rolling Stones Mick Jagger, který účinkuje v závěrečném filmu benátského festivalu The Burnt Orange Heresy.

