Začíná festival Jeden svět. Zahájí ho film o lidech, kteří za almužnu čistí Facebook od násilí

Kolik toho o nás říkají on-line data a jak je firmy či jednotlivci mohou zneužívat? Jedním z hlavních témat letošního festivalu dokumentárních snímků s lidskoprávní tematikou Jeden svět je kyberprostor, o kterém pojednává i zahajovací film Čističi. Ukazuje takzvané moderátory obsahu sociálních sítí, již ve filipínské Manile rozhodují o tom, co se nám zobrazí na facebookové zdi. Snímek bude možné vidět i na dalších projekcích.

Režisér zahajovacího filmu festivalu Jeden svět, německý absolvent divadelní režie Moritz Riesewieck, v Čističích rozvíjí svůj dlouhodobý zájem o život mezi jedničkami a nulami. Spolu s kolegou Hansem Blockem založil značku Laokoon, pod níž uvádí divadelní hry, knihy a filmy s příběhy z digitální sféry.

"V tomto případě nás zajímalo, kdo jsou lidé, kteří rozhodují o tom, co si na sociálních sítích prohlédneme a co už ne. Když jsme poprvé přijeli na Filipíny, zjistili jsme, že Twitter, YouTube nebo Facebook si tu najímají tisícovky mladých lidí, kteří osm až deset hodin denně mažou z jejich platforem nevhodné fotky a videa. Okamžitě jsme věděli, že je to téma pro nás," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak těžké bylo najít ty lidi a spojit se s nimi?

Bylo to extrémně komplikované. Jednotlivé firmy používají různé kódy, například Facebooku se v téhle sféře říká Honey Badger Project. Ti lidé podepisují přísné smlouvy a o tom, co dělají, nesmí s nikým mluvit. Dokonce ani s rodinou. Jinak je firma může zažalovat.

Soukromé bezpečností společnosti kontrolují jejich osobní účty. Když se nám konečně podařilo spojit se s nimi, překvapilo nás, kolik z nich je na tu práci pyšných. Tvrdili, že bez nich by na sociálních sítích zavládl úplný zmatek. Mnoho dalších ale mělo z kontroly obsahu trauma.

To je vidět i v samotném filmu. Jaké příznaky se u nich nejčastěji projevovaly?

"Moderátoři obsahu", jak se jim říká, často trpěli stejnou postraumatickou stresovou poruchou, jakou mívají vojáci po návratu z války. Nemohou dobře jíst, spát, to, co na internetu viděli, se jim v duchu stále dokola vrací. Někteří se dokonce pokoušeli o sebevraždu. Společnosti ovšem dělají všechno proto, aby se tyto informace na veřejnost nedostaly.

Jeden svět (5. - 14. 3.) Lidskoprávní filmový festival Jeden svět letos uvede 128 filmů z 52 zemí v patnácti tematických kategoriích.





z 52 zemí v patnácti tematických kategoriích. Porota složená ze zástupců mezinárodních festivalů bude podruhé rozhodovat o nejlepším dokumentu v kategorii Česká soutěž. Je v ní například účastník Berlinale, film Až přijde válka o slovenské paramilitární jednotce, Nic jako dřív o dospívání v českém pohraničí nebo snímek Švéd v žigulíku, zachycující osud výrobců vozů Lada. Po 14. březnu se festival z Prahy přesune do regionů. V roce 2017 si na akci našlo cestu 119 498 lidí.

Víte, kolik si manažeři obsahu sociálních sítí prací vydělají?

Ti, co dělají pro Facebook, berou podle svých slov dolar až tři na hodinu. Řada z nich z platu živí rodiny, prarodiče, strýce, tety.

Z jakých sociálních vrstev pocházejí?

Většinou je jim mezi osmnácti a třiadvaceti a vystudovali vysokou školu. Trik je v tom, že když odpovídali na inzerát, nevěděli, o co konkrétně půjde. Líbila se jim představa práce v čisté kanceláři pro prestižní firmu, tušili, že je to dobrá příležitost, jak se vyhnout špinavé dřině na skládce někde na kraji Manily, kde z nouze pracuje řada jejich vrstevníků. Museli se kvůli tomu zpaměti naučit stovky stran různých pravidel a příkazů a pak prošli pětidenním školením.

Jaký vy osobně máte vztak k sociálním médiím?

Stejně jako můj kolega Hans je používám a nehodlám na tom nic měnit ani po natočení Čističů. Důležité je ale podle nás uvědomit si, že digitální svět si privatizovaly tři velké společnosti, které pouze na základě svého uvážení rozhodují, co na sociálních sítích uvidíme.

Jejich konání má jediný cíl - přitáhnout pozornost. Není proto náhoda, že tyto společnosti tak často pracují s příspěvky, v nichž se objevuje násilí a teror v "upravené" podobě. Podle nás je třeba tyto platformy postavit znovu, demokratičtěji a tak, aby tolik nerozdělovaly společnost.