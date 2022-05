Začíná festival v Cannes. Provází ho spor s novináři či peníze od Abramoviče

V jihofrancouzském Cannes toto úterý začíná 75. ročník slavného filmového festivalu. Jedna z nejvýznamnějších kinematografických přehlídek světa ve slunném letovisku na francouzské Riviéře očekává 35 tisíc návštěvníků. A jak upozorňuje agentura AP, pořadatelé v posledních dnech čelí hned několika problémům.

Nejprve kdosi zahltil stránky festivalu, takže si lidé nemohli kupovat vstupenky. Ředitel festivalu Thierry Frémaux později oznámil, že šlo o akci softwarových robotů, kteří se snažili zakoupit až 1000 lístků za vteřinu.

Den před zahájením web Deadline.com napsal, že se právě ředitel pokusil zcenzurovat rozhovor, který s ním novináři vedli v Paříži. Po skončení interview si Frémaux vyžádal autorizaci, a ačkoliv tvrdil, že chce jen ověřit fakta, dodatečně se pokusil vymazat pasáže týkající se nedostatečného zastoupení žen v hlavní soutěži nebo pro některé sporných osobností jako režiséra Romana Polanského.

Podle serveru ještě alespoň jeden nejmenovaný časopis otiskl rozhovor, ze kterého Frémaux podobně vyhodil pasáže týkající se absence režisérů černé pleti v Cannes. Ředitel kauzu považuje za uměle přifouknutou. "Součástí francouzské tradice je, že rozhovory poskytujete k autorizaci. Nikdy ale při autorizaci neměním dotazy novinářů," reagoval v úterý Frémaux. Podle Deadline.com však jeho chování dokazuje opak.

Poté, co byla akce kvůli šíření koronaviru v roce 2020 zrušená a ještě vloni měli herci z hygienických důvodů zakázáno líbat se na červeném koberci, se letošní ročník vrací k tradiční předpandemické podobě. Koná se však ve stínu ruské invaze na Ukrajinu. "Budeme hodně přemýšlet o filmu, ale ani na chvilku nepřestaneme myslet na to, co se děje na Ukrajině," slibuje Thierry Frémaux.

Právě kvůli válce musel změnit název zombie komediální film Z (Comme Z) francouzského režiséra Michela Hazanaviciuse, jehož projekcí akce v úterý večer začíná. Písmeno Z momentálně využívá ruská propaganda coby symbol podpory invaze na Ukrajinu. Novinka se tak nakonec jmenuje anglicky Final Cut.

Ruskou agresi divákům připomene dokument Mariupolis 2 litevského režiséra Mantase Kvedaravičiuse, který minulý měsíc zahynul pod ruskou palbou v ukrajinském Mariupolu. Snímek byl dokončen díky jeho snoubence, která filmový materiál i přítelovo tělo vyvezla z města obléhaného Rusy. "Mariupolis 2 zobrazuje to, jak život pokračuje uprostřed bombardování, a ukazuje obrazy, jež vyjadřují tragédii i naději zároveň," avizují pořadatelé.

Ukázka z filmu Čajkovského žena od ruského režiséra Kirilla Serebrennikova. | Video: The Upcoming

K nejočekávanějším titulům patří novinka ruského režiséra Kirilla Serebrennikova o vztahu skladatele Petra Iljiče Čajkovského s jeho někdejší žačkou z konzervatoře a pozdější manželkou Antoninou Ivanovnou Miljukovovou. Jedním ze sponzorů snímku nazvaného Čajkovského žena je však sankcionovaný ruský oligarcha Roman Abramovič. Protože festival předem avizoval, že nebude akreditovat proruská média ani podporovat oligarchy, ředitel Frémaux musí v posledních dnech vysvětlovat, proč Abramovičova podpora Serebrennikova nevadí.

Frémaux v úterý řekl, že na toto téma dostává "pět e-mailů denně". Film o Čajkovském ale do soutěže přijal, neboť "byl natočen ještě před začátkem ruské invaze, a tedy před zavedením sankcí". Nedávalo by smysl tímto způsobem trestat disidenta Serebrennikova, který byl několik let v Rusku politicky perzekvován, až jej letos režim vyhnal do německého exilu, argumentoval Frémaux.

Hlavní cenu zvanou Zlatá palma přespříští sobotu 28. května udělí porota vedená francouzským hercem Vincentem Lindonem. V soutěži jsou díla pěti režisérek a 16 režisérů. Podle ředitele to není málo, řekl těsně před zahájením, když odrážel další kritiku. "Nemyslím, že je tu málo žen. V soutěži je jich 25 procent, mezi zájemci, kteří zaslali přihlášky, jich bylo také 25 procent," cituje ho agentura AP.

Na festival míří hollywoodské hvězdy v čele s Tomem Cruisem, který zde uvede Top Gun: Maverick. Dlouho očekávané pokračování známého filmu z prostředí pilotů stíhaček zamíří do českých kin hned příští čtvrtek. Natočil ho osmačtyřicetiletý Američan Joseph Kosinski. "Dostat se do Cannes je snem každého režiséra. Jet tam právě s tímhle filmem a Tomem Cruisem bude něco mimořádného," věří Kosinki.

Cruise krátce po skončení festivalu oslaví šedesátiny, pořadatelé mu proto vzdají hold. Pozvali jej do diskuse, ve které herec zrekapituluje svou kariéru.

Další celebrita, Tom Hanks, představí životopisný film o rokenrolové hvězdě Elvisi Presleym. Hanks v něm ztvárnil zpěvákova manažera, plukovníka Toma Parkera. Snímek zaměřený na jejich komplikovaný vztah natočil Australan Baz Luhrmann, Elvise hraje třicetiletý Američan Austin Butler. Česká kina začnou Elvise promítat 23. června.

3:15 Film o Elvisovi Presleym natočil Baz Luhrmann. | Video: Warner Bros.

George Miller uvede fantasy Three Thousand Years of Longing. Džina, jenž splní tři přání ženě hrané Tildou Swintonovou, v něm ztvární Idris Elba. James Gray přiváží film Armageddon Time s Anthonym Hopkinsem, Anne Hathawayovou a Jeremym Strongem. Odehrává se v New Yorku a vychází z režisérova dospívání.

Belgičtí bratři Dardenneovi natočili drama Tori et Lokita o snaze dvou afrických uprchlíků začít nový život v Belgii. Chybět nebudou novinky jihokorejského režiséra Pak Čchan-uka, Japonce Hirokazua Kore'edy nebo Rumuna Cristiana Mungiua.

Francouzka Claire Denisová natočila thriller The Stars at Noon v Latinské Americe s herci Taronem Egertonem, Robertem Pattinsonem a Margaret Qualleyovou. Švéd Ruben Östlund představí novinku Triangle of Sadness o skupině influencerů, kteří ztroskotají a ocitnou se na pustém ostrově. Účinkuje v ní mimo jiné Woody Harrelson. "Doufám, že letošní Cannes znamená návrat k normálu. Pro režiséra je to skvělé místo. Cokoliv tady uvedete, zajímá se o to celý filmový svět," komentuje Östlund.

Očekávání vzbuzuje též drsný horor Crimes of the Future režiséra Davida Cronenberga, ve kterém účinkují Kristen Stewartová, Léa Seydouxová a Viggo Mortensen. Ten hraje avantgardního umělce, jenž se svou partnerkou v podání Seydouxové "veřejně předvádí uměleckou metamorfózu orgánů ve vlastním těle". Stewartová zpodobnila vyšetřovatelku zkoumající obchod s lidskými orgány.

David Cronenberg představí film Crimes of the Future, ve kterém účinkují Léa Seydouxová, Viggo Mortensen a Kristen Stewartová. | Video: Neon

Diváci dále uvidí dokument o hudebníkovi Davidu Bowiem nazvaný Moonage Daydream, jehož součástí jsou dosud neznámé záběry ze zpěvákova archivu, či jiný dokumentární portrét Trouble in Mind. Ten o slavném rokenrolovém zpěvákovi a klavíristovi Jerrym Lee Lewisovi natočil Ethan Coen.

"Letošní ročník má jeden z nejlepších programů za poslední roky," hodnotí Scott Roxborough, šéf evropské pobočky časopisu Hollywood Reporter. Podle něj se celý kinematografický svět třese na pomyslný postpandemický restart, který přináší právě Cannes.

Čestnou Zlatou palmu dostane americký herec Forest Whitaker.

Česko v hlavní soutěži opět chybí. V sekci Cannes Classics bude nicméně uveden digitálně zrestaurovaný snímek Sedmikrásky od dnes již nežijící Věry Chytilové. Surrealisticky laděné vyprávění o dvojici mladých žen, které se rozhodnou být stejně zkažené jako okolní svět, pojednává o konformismu, maloměšťácké úzkoprsosti i limitech bezstarostnosti.

Do druhé soutěžní sekce Un certain regard se dostalo psychologické drama debutujícího ukrajinského režiséra Maksyma Nakonečného nazvané Butterfly Vision, na němž se kromě Ukrajiny, Chorvatska a Švédska podílela česká koprodukce. Vypráví o mladé Ukrajince, jež se po výměně vězňů vrací domů z ruského zajetí.

Mimo soutěž diváci uvidí The Natural History of Destruction od ukrajinského dokumentaristy Sergeje Loznici, který tentokrát vypráví mimo jiné o německých městech bombardovaných Spojenci za druhé světové války.

Do projektu Ateliér, jenž dává profesionalům možnost dosáhnout na mezinárodní distribuci, se dostali čeští režiséři Petr Kazda a Tomáš Weinreb. Autoři kritiky vlídně přijatého snímku Já, Olga Hepnarová momentálně pracují na novém scénáři Les točícím se okolo živelné katastrofy. "Účast v Ateliéru zvyšuje možnost uvést v Cannes i hotový film. Jsme v hledáčku," uvedli Kazda a Weinreb, pro něž je to "splněný sen".