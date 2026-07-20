Zachrání Stuart vesmír? Spin-off Teorie velkého třesku nabídne ty nejdivočejší nápady

Nešikovný obchodník s komiksy se pokusí spasit svět v bláznivém sci-fi dobrodružství. Nový spin-off seriálového hitu slibuje multivesmír, staré známé tváře i výživnou dávku absurdního humoru. Seriál Jak Stuart nezachránil vesmír bude mít premiéru na HBO 23. července.
Hlavním hrdinou novinky je fanouškům původního seriálu již dobře známý majitel obchodu s komiksy Stuart Bloom, jehož ztvárňuje americký herec Kevin Sussman. Tomu se dostane do rukou jisté experimentální zařízení od Sheldona a Leonarda, které nešťastnou náhodou rozbije. Tím spustí sled událostí, jenž může vést k zániku celého vesmíru.
V původní Teorii velkého třesku byl Stuart dlouhá léta vedlejší figurkou a terčem vtípků. Bojoval s nedostatkem peněz, zdravotními problémy i mizerným sebevědomím. Rozhodně tedy není typickým hrdinou. Na rozdíl od Sheldona navíc není ani geniálním myslitelem. Na záchranu vesmíru ale nebude sám. Aby mohl zabránit nevyhnutelnému, vydává se na cestu po boku své přítelkyně Denise (Lauren Lapkusová), geologa Berta Kibblera (Brian Posehn) a otravného fyzika Barryho Kripka (John Ross Bowie).
Zatímco předchozí seriály ze světa Teorie velkého třesku zůstávaly klasickými studiovými sitcomy, Stuart se vydává úplně jiným směrem. Tvůrci mluví o sci-fi dobrodružství s výrazně větším důrazem na vizuální efekty a neotřelé nápady.
Návrat ke známým tvářím
Představitelé Stuarta a Barryho, Sussman s Bowiem, si v seriálu zahraji dvojroli: sebe sama i jistou alternativní verzi, kdy v případě Kripkeho by mělo jít o roli jakéhosi vládce. Ansámbl herců doplní i ti, kteří si zopakují své role z původní Teorie velkého třesku. Na soupisce jsou uvedení Will Wheaton, jenž v původním seriálu hrál v několika dílech sebe sama, Christine Baranskiová (Leonardova matka Beverly Hofstadterová) nebo Riki Lidhomeová (Ramona Nowitzki). V zatím neupřesněné roli se v seriálu objeví i John Cryer, kterého si diváci mohou pamatovat hlavně jako Alana ze sitcomu Dva a půl chlapa.
Za seriálem (stejně jako v případě předchozích projektů) stojí tvůrčí dvojice Chuck Lorre a Bill Prady. Tentokrát však přizvali scenáristu Zaka Penna, který má za sebou řadu velkorozpočtových hollywoodských projektů včetně filmů Ready Player One nebo Free Guy. Právě jeho zkušenosti se science fiction a blockbusterovou podívanou výrazně ovlivnily výslednou podobu seriálu.
Scény odkazující k Matrixu i Šílenému Maxovi
Už z první ukázky, kterou televize HBO zveřejnila, je patrné, že půjde o něco docela jiného, než na co jsou fanoušci původního díla zvyklí. Podle všeho nás čeká sci-fi komedie, kde se scenáristé nemuseli „omezovat“ jen na skutečnost, ale mohli v realizaci svých nápadů zajít mnohem dál. Z několika záběrů je například vidět, že Stuart s přáteli uvízne ve světě podobném kultovnímu Matrixu. Dočkáme se i postapokalyptického světa připomínajícího scény z filmu Šílený Max.
Za zmínku určitě stojí i to, že znělku nového seriálu složil Danny Elfman, držitel Grammy i tří cen Emmy, kterého diváci znají jako autora hudby pro Simpsonovi nebo relativně čerstvý seriálový hit Wednesday.
Universum jako od Marvelu
Stuart je už třetí spin-off ze širšího světa Teorie velkého třesku. Jako první přišel Mladý Sheldon, který popisuje texaské dětství budoucího doktora Sheldona Coopera. Už od uvedení v roce 2017 šlo o obrovský hit, který se předloni dočkal již sedmé série. V závěsu následoval seriál George a Mandy: poprvé svoji, který se zatím dočkal tří sérií. Jádro příběhu odehrávajícího se v 90. letech se tentokrát točí okolo Sheldonova bratra George a jeho manželství s výrazně starší Mandy.
Všechny dosavadní seriály rozvíjely stejný ucelený příběh. Fanoušci se tak po právu začali ptát na to, zda ztřeštěná novinka do kánonu světa Teorie velkého třesku vlastně zapadá. „Začínáme v alternativní realitě, která se zároveň bude odehrávat několik let po konci původní Teorie,“ sdělil spolutvůrce seriálu Bill Prady magazínu TVLine. „Vytvořili jsme ale něco, na co by se určitě rádi podívali Sheldon s Leonardem,“ doplnil.
Otázkou zůstává, zda diváci výraznou změnu žánru a ukotvení přijmou. Zatímco Mladý Sheldon i George a Mandy rozvíjely známý svět poměrně konzervativně, Jak Stuart nezachránil vesmír se vydává mnohem odvážnější cestou. Pokud experiment uspěje, může otevřít dveře dalším příběhům z multivesmíru Teorie velkého třesku.
Dobrodružství čtyř mimoňů z gauče
Jen pro pořádek připomeňme, o co v legendární seriálové Teorii vlastně jde. Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) a Sheldon Cooper (Jim Parsons) jsou oba fyzikové na Kalifornském technologickém institutu. Co je ale důležitější, sdílejí spolu jednu domácnost, přičemž by si charakterově snad ani nemohli být vzdálenější. Spolu s kamarády Rajem (Kunal Nayyar) a Howardem (Simon Helberg) tvoří partu, jenž žije hlavně z komiksů, vědy, teorií strun a popkulturních narážek. Seriál pro širokou veřejnost zpopularizoval kulturu takzvaných nerdů, tedy lidí leckdy se slabším sociálním cítěním, ale s encyklopedickými znalostmi postav z Hvězdných válek.
Hlavní tvůrčí osobou byl v tomto případě americký producent a scenárista Chuck Lorre. Jeho kolega Bill Prady byl podepsaný například pod díly Dharma a Greg (1997-2002), na kterých spolupracoval už s Chuckem Lorrem, nebo velice populárním seriálem Roseanne (1988-1997), kde zase jednu z hlavních rolí ztvárnil Johnny Galecki, pozdější představitel Leonarda. „Strávil jsem čtyřicet let tím, že jsem psal o lidech, kteří posedávají na gauči a baví se,“ prohlásil Lorre v jednom z rozhovorů. Narážel na to, že se podstatná část děje výše uvedených seriálů odehrává na gauči v obývací místnosti. Teorie velkého třesku nebyla výjimkou.
Kritici byli k Teorii velkého třesku zpočátku skeptičtí a seriál sbíral hodnocení nevypovídající o jeho úspěchu. Překlopilo se to zhruba ve třetí sérii, od které seriál stoupal stále výše po žebříčku nejsledovanějších děl daného roku. Teorie se nakonec vysílala od roku 2007 až do roku 2019, přičemž se dočkala hned 279 epizod. Za tu dobu si odnesla 10 cen Emmy, přičemž hned čtyři z nich obdržel Jim Parsons za ztvárnění Sheldona.
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