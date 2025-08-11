Film

Začalo natáčení české komedie Přání k narozeninám 2. Podívejte se na první záběry

před 7 hodinami
Volné pokračování úspěšné rodinné komedie Přání k narozeninám, která v roce 2023 přivedla do kin více než 270 tisíc diváků, se právě natáčí v Líšnici, Kouřimi a v dalších obcích Středočeského kraje. Snímek s názvem Přání k narozeninám 2 se bude točit do konce srpna a do kin by měl vstoupit na konci března 2026.
Začalo natáčení filmové komedie Přání k narozeninám 2. Snímek půjde do kin v březnu 2026. | Video: Bioscop

Příběh plný zmatků, tajemství a (ne)plánovaných překvapení nabídne kromě hereckých stálic Evy Holubové, Jaroslava Duška, Simony Babčákové, Matěje Hádka, Jaroslava Plesla, Davida Švehlíka a Tomáše Kluse také nově hereckou účast Anny Polívkové, Táni Pauhofové či Tomáše Měcháčka. Za kamerou opět stojí režisérka Marta Ferencová, která ke spolupráci přizvala scenáristu a producenta Adama Dvořáka.

Dějová zápletka je jednoduchá. V domě Líby (Eva Holubová) a Arnošta (Jaroslav Dušek) vrcholí přípravy na křtiny, které mají proběhnout přesně podle Líbina detailního plánu - včetně volby jména dítěte. Nic však nejde podle očekávání.

Přání k narozeninám 2, film Zobrazit 6 fotografií

Snacha Simona (Simona Babčáková) zvolí tajně jiné jméno, Arnošt se zaplete do "detektivního" pátrání po ztracených klíčích a domnělé krádeže, zatímco Karel (Matěj Hádek) a jeho kamarád Richard (Jaroslav Plesl) řeší nedorozumění ve zlatnictví. Chaos ještě znásobí zmatená prodavačka Vlastička (Anna Polívková), která ztratila paměť.

Jak se blíží den křtu, na povrch vyplouvají rozmanitá tajemství a rodinné vztahy procházejí zatěžkávací zkouškou. Přání k narozeninám 2 podle autorů slibuje svižnou komedii o tom, jak je těžké mít vše pod kontrolou - obzvlášť v rodině. Půjde o směs vtipných situací, absurdních záměn i citlivých momentů.

"Úspěch Přání k narozeninám byl nad očekávání velký, a tak jsme si říkali, že dát dohromady znovu stejnou partu je asi namístě," svěřil se producent, scenárista a střihač Adam Dvořák. "Pro mě je to velká výzva, protože rozesmát lidi je hodně těžké," dodala režisérka Marta Ferencová.

Diváci uvidí herce, které znají už z prvního dílu. "Těšil jsem se znovu na kamarády, na režisérku Martu Ferencovou a vůbec celou tuhle partičku. Ten scénář je fakt dobrý, je tam podle mě posun ještě do trochu větší srandy," osvětlil představitel Karla Matěj Hádek.

Tomáš Klus v komedii představí nového partnera. "Ve filmu toho moc nenamluvím, vlastně se jenom hodně vyskytuju. Ale vyskytuju se tam strašně rád. Tohle obsazení si myslím každý z nás dost užívá," vysvětlil. "My hrajeme s Tomášem manžele, a tak spolu hodně zkoušíme texty za chůze a on mi furt zpívá," dodal se smíchem Tomáš Měcháček.

"Bude to strastiplná cesta, dlouhá a komplikovaná. Bude tam spousta peripetií až absurdit," svěřil se Jaroslav Plesl. "Zatím se ale bavíme a to je nejdůležitější. Věřím, že se to pak přenese i do filmu," dodal David Švehlík za souhlasného přitakávání Táni Pauhofové: "Každému udělá dobře, když se odtrhne od všech starostí, kterými jsme zavalení, a na chvilku se nadýchne u komedie."

 
