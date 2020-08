Začala Letní filmová škola. V sále nesmí být víc než stovka lidí, roušky nevadí

Návštěvníky letošní Letní filmové školy, největšího nesoutěžního kinematografického festivalu v zemi, který začal tento pátek v Uherském Hradišti, neodrazují opatření proti šíření nového typu koronaviru. Pokud letos například počet diváků v sále překročí stovku, všichni si musí nasadit roušku.

"Nevadí mi to, jsem zvyklý, že bylo třeba nosit roušky, jsem na to připravený," říká Marek z Brna, který do Uherského Hradiště přijel se skupinou přátel a bude tam až do středy, kdy přehlídka končí. Zatím se akreditovalo 2500 lidí, loni jich bylo asi 5400. Program letos nabízí okolo stovky filmů, vloni jich byl dvojnásobek.

"Těšil jsem se na to celý rok, byla to moje jediná letní událost, takže jsem ani nezvažoval, že bych nejel," říká další mladý divák, který na Letní filmovou školu dorazil podruhé. V poledne přišel na první festivalovou projekci ve sportovní hale, kde diváků nebylo více než sto, takže si roušku ani nasazovat nemusel. "Ale nijak by mi to nevadilo, ty dvě hodiny v kině jsou v pohodě, stojí to za to," tvrdí.

Po loňské návštěvě přehlídky si s přáteli řekli, že by letos chtěli více odpočívat a nechodit do kina tak často. "Když ale těch filmů je tolik dobrých, že to nejde," souhlasí Marek, který chce letos vidět tři nebo čtyři snímky denně.

Před každým projekčním místem mají lidé k dispozici dezinfekci. "Po každé projekci budeme velmi intenzivně sál čistit, takže by všichni měli přijít do bezpečného prostoru," ubezpečuje ředitelka Letní filmové školy Radana Korená. Mezi projekcemi sály uklízí služba, najatá firma bude čistit toalety i venkovní prostory. "Po poslední projekci večer se bude dělat hloubkový úklid a hloubková dezinfekce sálu," doplňuje Korená.

Energie, která se bude šířit

Ředitelka byla navzdory všem komplikacím a měnícím se podmínkám přesvědčena, že se letošní, 46. ročník akce uskuteční. "Věděla jsem od začátku, že je velmi důležité, abychom 'filmovku' zrealizovali, v jakékoliv podobě, byli jsme otevření změnám a úpravám, komunikaci a spolupráci," shrnuje Korená.

Pořadatelé průběžně měnili podobu letošního ročníku, původně naplánovaného na tradiční přelom července a srpna. V jednu chvíli dokonce zvažovali, že Letní filmovou školu posunou na podzim nebo ji uskuteční jen on-line.

Korená vede festival desátým rokem a organizace podle ní nikdy nebyla náročnější. Letos ani neměla kde se inspirovat, neboť spousta kulturních akcí v zemi byla kvůli pandemii zrušena.

Podle Korené je však třeba ukázat dalším organizátorům a lidem v Česku, že je možné podobnou akci uspořádat.

"Věřím, že toto poselství a tato energie, která se bude šířit z Uherského Hradiště, prolétne celým světem a přinese důležitou naději ve složitých dobách, ve kterých žijeme, a určité uklidnění. Že je potřeba hledat cesty, jak se v dnešní době naučit žít s výzvami, které k nám přicházejí, jak nestrkat hlavu do písku a na druhou stranu se nenechávat vystresovat a strašit něčím, co třeba není ještě v daný okamžik tak akutní," říká ředitelka.

Na opatřeních pořadatelé úzce spolupracovali s vedením města i hygieniky, festival připravili tak, aby splnil všechna platná nařízení. Podle Korené je nyní třeba, aby se lidé zklidnili, posílili a nenechali se ovládat strachem. "Věřím, že když se tady společně sejdeme, budeme prožívat a setkávat se, tak to všem velmi pomůže a všechny to velmi posílí před podzimní části, která by mohla být náročná," dodává.

Přestože je přehlídka letos kratší, kvůli úklidu a dalším opatřením jí vznikly dodatečné náklady. Letos se veřejnost nedostane do venkovních prostor, všechny jsou oplocené a mohou do nich jen akreditovaní návštěvníci.

Rozpočet festivalu se podle Radany Korené pohybuje okolo 22 milionů korun, loni byl o dva miliony vyšší a již tehdy napjatý, takže pořadatelé zvažovali změny. Pandemie je uspíšila.

Co je na programu

Do Uherského Hradiště přijedou zejména hosté z Česka, ke spoustě filmů dorazí delegace. Nedorazí však autorka kostýmů a herečka Krystyna Zachwatowiczová-Wajdová, manželka klasika polské i evropské kinematografie Andrzeje Wajdy. "Lékaři jí to nedoporučili kvůli předpovědi počasí a velkým vedrům a jejímu věku, je jí 90 let," vysvětluje programový ředitel Jan Jílek.

Stejně tak bude absentovat německá herečka Hanna Schygullová, protagonistka filmů Rainera Wernera Fassbindera, která má zraněnou nohu a není schopná cestovat.

Program je rozdělen do tří základních bloků nazvaných Historie, Současnost a Česko/Slovensko, pod které spadají další sekce. Letní filmová škola letos uvádí retrospektivu děl Andrzeje Wajdy. Sekce Terra festivalis, která představuje vybranou národní kinematografii, se zaměřuje na Izrael.

Páteční zahájení je věnováno snímku Havel režiséra Slávka Horáka, slavnostní zakončení ve středu bude spojené se světovou premiérou filmu Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy.

Připraveny jsou i koncerty, divadelní představení či výstavy, které představí plakáty k Wajdovým filmům nebo historii a současnost Izraele. Česká tisková kancelář v Uherském Hradišti připravila doprovodnou výstavu zaměřenou na manipulaci a cenzuru ve fotožurnalistice.

Kdo dostane ceny

Letní filmovou školu pořádá Asociace českých filmových klubů, jejíž výroční cenu letos dostane in memoriam polský režisér Andrzej Wajda. Navzdory osobní neúčasti bude oceněna také jeho životní partnerka, herečka i autorka kostýmů Krystyna Zachwatowicz-Wajdová.

Sošku místo Wajdy by měl převzít docent univerzity v Krakově a odborník na jeho tvorbu Rafał Syska. Výběr z filmů, v nichž účinkuje laureátka další ceny Hanna Schygullová, doprovodí Cinekoncert, při kterém budou uvedeny krátké filmy režírované Schygullovou. Doprovodí je sicilská hudebnice Etta Scollová, která za herečku také převezme ocenění.

Cenu v sobotu dostane i scenárista Vladimír Körner. Jeho tvorbu představí pásmo krátkých a středometrážních filmů nebo šest snímků natočených podle Körnerových scénářů jako Údolí včel, Adelheid či Cukrová bouda. Další sošku dostane člen Asociace českých filmových klubů Radek Pernica.