Začala Letní filmová škola, ceny dostanou Marković i Huba. Bohdalová nedorazí

Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, která začala v pátek ráno a potrvá do 12. srpna, dostanou ceny pořádají Asociace českých filmových klubů srbský režisér a scenárista Goran Marković, slovenský herec Martin Huba, herečka Jiřina Bohdalová a Zdeněk Svěrák.

Marković převezme sošku v pátek večer, kdy uvede svůj snímek Delirium tremens z roku 2019. Na festivalu také pokřtí svou česky vloni vydanou knihu vzpomínek nazvanou Česká škola neexistuje. Čtyřiasedmdesátiletý Marković v 60. letech minulého století studoval na pražské FAMU.

"Ocenění dostane také za svou dlouholetou filmovou schopnost zprostředkovávat srbské reálie i to, jakým způsobem se dívá na svět," říká ředitelka akce Radana Korená. Podle ní má balkánská kinematografie v Česku velkou tradici.

Slovenský herec Martin Huba cenu převezme v sobotu, a to za eleganci a noblesu, s nimiž prochází a ovlivňuje kulturní dění na Slovensku i v Česku. Také za to, že výběrem rolí upozorňuje na tabuizovaná témata či významné postavy z nedávné minulosti. "Cenu dostane za úžasné ztvárnění spousty filmových i divadelních rolí. Je to pro nás velký gentleman i gentleman československého filmu," doplňuje Korená.

Jiřina Bohdalová měla původně na Letní filmovou školu přijet, z pracovních důvodů však nakonec nedorazí. Cenu za ni převezme dramaturg Jaroslav Sedláček. "Chtěli jsme ocenit jednak její neutuchající energii, kterou neustále vysílá do světa, ale především její výborné dramatické role, které ztvárnila na počátku kariéry a ze kterých je tady sestavena jedna sekce letního kina ve Smetanových sadech," objasňuje Korená. Diváci uvidí filmy Ucho, Hvězda zvaná Pelyněk nebo Kat nepočká.

Zdeněk Svěrák v Uherském Hradišti představí své filmy a vystoupí s Divadlem Járy Cimrmana v inscenaci Záskok. Sošku dostane v pondělí, a to za vlídný a inteligentní humor, který vepsal do svých scénářů i divadelních her.

Coby zástupce filmových klubů ocenění převezme i ředitelka akce Korená, a to právě za práci pro Letní filmovou školu i za dlouholeté vedení klubu v Kopřivnici.

K dalším hostům letošního 47. ročníku přehlídky patří polský střihač Jaroslaw Kamiński nebo chilský režisér a fotograf Sergio Castro San Martín.

Letošní ročník ovlivnila pandemie. Akce se původně měla uskutečnit na konci července, pořadatelé ji ale byli nuceni přesunout a zkrátit. "Připravovali jsme ji opět v nestandardních podmínkách, ale po zkušenosti z loňského roku jsme už věděli, do čeho jdeme," říká Radana Korená.



Programu se mohou zúčastnit jen návštěvníci s akreditací nebo vstupenkou na samostatný koncert či inscenaci. "Připravili jsme také testovací stan. Vyžadujeme pro vyzvednutí akreditace předložení bezinfekčnosti. Věříme, že vše bude v pořádku a povede to k tomu, abychom si Letní filmovou školu užili bezpečně a ve zdraví," dodává Korená. I loni byl festival pouze pro akreditované, kterých dorazilo zhruba 5000.

Na pátečním večerním slavnostním zahájení bude v předpremiéře uveden snímek Muž se zaječíma ušima režiséra Martina Šulíka, v němž hlavní roli ztvárnil Miroslav Krobot. Akce vyvrcholí příští středu českou premiérou filmu Zpráva režiséra Petera Bebjaka. Dohromady bude promítnuto přes 170 titulů.

Festival představí snímky Japonce Akiry Kurosawy, díla německého expresionismu doprovodí živá hudba. Sekce Terra festivalis nabídne mexickou kinematografii.

Součástí Letní filmové školy jsou i výstavy. Česká tisková kancelář zde uvede venkovní expozici Olympijské okamžiky, v níž mapuje slavné i méně známé momenty z historie české a československé účasti na letních a zimních olympijských hrách.

Do Uherského Hradiště dorazí též výstava fotoreportéra Romana Vondrouše nazvaná Fragmenty metropole. Expozice představuje snímky pořízené během covidové pandemie v kulisách Prahy.