Začal festival v Cannes, po červeném koberci prošli Johnny Depp i Michael Douglas

Velkorozpočtové filmy plné celebrit, nové talenty i trochu kontroverze slibuje letošní 76. ročník filmového festivalu v Cannes, který slavnostně začal toto úterý. Okolo sedmé večer se po červeném koberci prošli herci Johnny Depp, hvězda zahajovacího snímku, a osmasedmdesátiletý Michael Douglas. Ten pak na ceremoniálu převzal Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii.

Akce potrvá 11 dnů a podle agentury AFP ji navštíví odhadem 35 tisíc lidí. "Je tu nový Indiana Jones, je tady novinka režiséra Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem i další film Wese Andersona, ve kterém hrají snad všechny hollywoodské hvězdy, na které si vzpomenete, plus vyslovené who is who uměleckých režisérů," vybírá z programu Scott Roxborough, šéf evropské pobočky časopisu The Hollywood Reporter.

Festival na francouzské Riviéře osobně navštíví hvězdní herci Natalie Portman, Cate Blanchett, Sean Penn, Alicia Vikander, zpěvák The Weeknd nebo režisér Pedro Almodóvar. Své nové filmy tu kromě Martina Scorseseho uvedou Nanni Moretti, Aki Kaurismäki, Ken Loach či Wim Wenders.

Po úterním galavečeru následovala slavnostní projekce zahajovacího filmu nazvaného Jeanne du Barry. V tomto historickém dramatu ztvárnil francouzského krále Ludvíka XV. devětapadesátiletý Johnny Depp. Pro hollywoodského herce je to první velká role od chvíle, kdy vloni vyhrál ostře sledovaný soud s exmanželkou Amber Heard.

Ředitel festivalu Thierry Fremaux musel rozhodnutí začít přehlídku právě s Deppem hájit před kritiky. "Respektuji svobodu slova, svobodu myšlení a svobodu chovat se v rámci toho, co dovolují zákony. Kdyby Johnnymu Deppovi zákon zakazoval hrát ve filmech, nebo byl zakázaný tento konkrétní titul, tak věc nemusíme řešit," argumentuje Fremaux. "Ten jeho médii neustále propíraný soud mě opravdu nezajímá. Zajímá mě jediná věc: Depp jako herec," cituje ředitele agentura AFP.

Po sociálních sítích se však šíří kampaň, která festival kritizuje za to, že "již 76 let oslavuje násilníky". Tento internetový protest zorganizovali příznivci Amber Heard. S ní se Depp přel kvůli vzájemným obviněním z domácího násilí. Situaci nepomáhá ani fakt, že zahajovací film s Deppem natočila francouzská režisérka Maïwenn, jež kritizovala hnutí #MeToo a nyní čelí žalobě kvůli tomu, jak minulý měsíc v pařížské restauraci plivla do tváře novináři.

O hlavní cenu, Zlatou palmu, v Cannes soutěží 21 filmů, z toho sedm natočených ženami. V historii festivalu je to nejvíc. Jako poslední do programu přibyl snímek Homecoming šestašedesátileté francouzské režisérky Catherine Corsini, která pro změnu čelila nařčení, že se při natáčení choulostivých scén nedostatečně citlivě chovala k nezletilým hercům včetně patnáctileté dívky účinkující v erotické scéně.

Americkou kinematografii letos reprezentují Wes Anderson se svou poctou sci-fi nazvanou Asteroid City, ve které účinkují hollywoodské hvězdy Scarlett Johansson a Tom Hanks, nebo Todd Haynes s romancí May December. Ta pro změnu stojí na výkonech hereček Natalie Portman a Julianne Moore.

Porotě předsedá švédský režisér Ruben Östlund, který Zlatou palmu sám vyhrál dvakrát, loni s filmem Trojúhelník smutku a před šesti roky se Čtvercem. Dalšími porotci jsou americká herečka Brie Larson známá jako Captain Marvel nebo francouzská režisérka Julia Ducournau, rovněž držitelka Zlaté palmy.

Mimo soutěž festival uvede pátý a zřejmě již poslední díl ságy dobrodružných filmů Indiana Jones a nástroj osudu. Světovou premiéru má ve čtvrtek, místo tvůrce série Stevena Spielberga režíroval James Mangold. Hlavní roli ztvárnil po 15 letech opět Harrison Ford, který v Cannes rovněž obdrží Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii.

K nejočekávanějším titulům ročníku dále patří Killers of the Flower Moon, dobový film režiséra Martina Scorseseho s herci Leonardem DiCapriem, Robertem de Nirem, Brendanem Fraserem a Jessem Plemonsem. Odehrává se ve 20. letech minulého století a vypráví o tom, jak FBI vyšetřovala vraždy příslušníků indiánského kmene Osedžů.

1:42 Film Indiana Jones a nástroj osudu, který má v Cannes světovou premiéru, uvedou česká kina 29. června. | Video: Lucasfilm

Přes všechen lesk červeného koberce se festival v Cannes neodehrává izolovaný od problémů skutečného světa. Francouzské odbory v úterý ráno pohrozily, že na protest proti důchodové reformě prezidenta Emmanuela Macrona by při slavnostním ceremoniálu mohly vypnout proud. V reakci na to pořadatelé na přilehlém parkovišti raději zapojili pět záložních generátorů.

Podle novináře Scotta Roxborougha mezi organizátory skutečně panuje obava, aby se protesty, které zmítají Francií, na festivalu příliš neprojevily. Lidé ale samozřejmě mají právo protestovat a nikdo nemůže omezovat svobodu slova, dodává Roxborough. "Pokud to znamená, že červený koberec letos nevyvázne bez poskvrny, tak se holt nedá nic dělat," krčí rameny novinář.

Festival se koná krátce poté, co v Hollywoodu začala stávka scenáristů, jež může dlouhodobě paralyzovat filmový průmysl. Podle novináře Roxborougha na ni mnozí účastníci festivalu budou myslet, samotný průběh akce ale výrazněji nepoznamená.

"Bude to akorát trochu komplikovanější situace pro umělce, kteří se nacházejí ve více rolích zároveň, například pro Martina Scorseseho. Ten o svém novém filmu bude moct mluvit jenom jako režisér, ale nikoliv z pozice scenáristy, protože coby scenárista stávkuje," upozorňuje novinář.

Festival potrvá do 27. května. A jak dodává agentura ČTK, v sekci La Cinef budou soutěžit také dva krátké snímky z pražské FAMU: Electra režisérky Darji Kaščejevy a drama Petra Pylypčuka nazvané Osmý den. Pražská škola na přehlídce představí ještě nesoutěžní snímek v programu Cannes Focus Script pro projekty ve vývoji. Je jím Gone polského režiséra Piotra Jasińského ze zahraniční katedry FAMU International.