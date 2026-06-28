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Film

„Zabilo by mě to.“ Manželství Arthura Millera s Marilyn nevydrželo ani pět let

ČTK,Kultura

Za "nejlepší i nejhorší časy" označil přední americký dramatik Arthur Miller své manželství s herečkou Marilyn Monroe, s níž se v tajném civilním sňatku oženil 29. června 1956 v New Yorku - až dva dny poté uspořádali židovský obřad.

Arthur Miller a Marilyn Monroe
Dramatik Arthur Miller a herečka Marilyn Monroe se vzali v roce 1956.Foto: Macfadden Publications, Wikimedia Commons
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Svazek třicetileté sexuální ikony s o 11 let starším intelektuálem ukončil rozvod v Mexiku v lednu 1961. Následující rok se Miller znovu oženil a Marilyn byla ve svém kalifornském domě nalezena mrtvá.

Miller později pro britský deník The Guardian řekl, že už několik měsíců po svatbě si uvědomil, že udělal chybu. „Nebyl jsem doopravdy připravený na to, na co jsem měl být připraven, a to, že doslova neměla žádné vnitřní zdroje… Chtěla otce, milence, přítele, agenta, a především někoho, kdo by ji nikdy za nic nekritizoval, jinak by ztratila sebevědomí. Nevím, jestli takový člověk existuje.“

arthur miller, marilyn monroe
Ve snaze zachránit své manželství s Marilyn Monroe napsal dramatik Arthur Miller scénář filmu Mustangové (1961), v němž si Marilyn zahrála jednu z hlavních rolí.Foto: Profimedia – Courtesy Everett Collection

Dramatik popsal Marilyn jako „velmi chytrou ženu“ a někoho, s kým je radost být. Podle něj měla „skvělý smysl pro humor, ironii a štědrost“, ale také ji „přemohla jakási paranoia“ a začala „podezřívat všechny, že ji zneužívají nebo jí škodí“.

Z kariérního hlediska měl Miller pocit, že během čtyř let jejich manželství neudělal „v podstatě nic“ kromě seriálu Misfits. Cítil, že musí manželství ukončit. „Nemohl jsem dál. Zabilo by mě to. Už jsem nemohl pracovat.“

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Budoucí Marilyn, ještě pod původním jménem Norma Jeane Bakerová, se poprvé provdala již jako šestnáctiletá, kdy si vzala policistu Jamese Doughertyho. Byl to údajně sňatek z rozumu, který ji měl jako nezletilou uchránit před pobytem v sirotčinci, který jí vážně hrozil. Její psychicky narušená matka ani pěstouni se o ni totiž nedokázali postarat. Toto manželství vydrželo čtyři roky, během nichž Dougherty bojoval v Pacifiku a Marilyn rozjížděla kariéru jako modelka.

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Po několika malých roličkách se Marilyn v roce 1953 prosadila i v Hollywoodu, když v muzikálu Muži mají radši blondýnky poprvé prokázala komediální talent, zpívala i tančila. Následující rok se vdala podruhé, ale divoké manželství s baseballovou hvězdou Joem DiMaggiem nevydrželo ani rok. Kromě tří manželů měla i řadu aférek, údajně i s prezidentem Johnem F. Kennedym. Psychické problémy zaháněla Marilyn alkoholem a prášky na spaní - a právě barbituráty se jí 5. srpna 1962 staly osudnými.

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