Zabil manželku, nebo se udusila sama? Dokument o politikovi to nechává na divácích

Do českého digitálního antikvariátu Knihobot.cz, který funguje dva roky, vstupuje investiční skupina Miton. Za 15 milionů korun získá ve firmě třicetiprocentní podíl. "Všichni si rádi kupujeme knížky, ale ne všechny potřebujeme nastálo v knihovně. Některé ani nedočteme, jiné potřebujeme jen na krátkou chvíli. Málo z nás pak takové knihy vrací do oběhu," popisuje zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš. "Pak to připomíná začarovaný kruh, kdy by si čtenář rád pravidelně kupoval knihy z druhé ruky, ale často nemá kde," líčí, co se Knihobot snaží změnit.

Společnost už pomohla najít nového majitele více než 113 tisíci knihám, v přístím roce si dal za cíl vyplatit majitelům použitých knih 100 milionů korun. Knihy lze donášet na pobočky Knihobota nebo Zásilkovny, případně si po celém Česku objednat kurýra. Knihobot nyní dokáže přijmout do prodeje tisícovku knih denně, do konce roku by to mohl být trojnásobek. Peníze z prodeje vyplácí majitelům na základě skutečné prodejní ceny hned poté, co titul najde nového majitele. Výhledově chce Knihobot expandovat do Evropy. "Začneme nejspíš ještě letos na Slovensku," doplňuje zakladatel.

Skupin Miton vznikla roku 2000, jejím portfoliem prošly portály Stahuj, Heureka.cz, Dáme jídlo nebo Slevomat. V současnosti do skupiny patří on-line supermarket Rohlík.cz, obchod s nábytkem Bonami, e-shop s módou Glami nebo prodejce lístků GoOut. "Tým Knihobotu na koleně vybudoval fungující firmu. Když jsme viděli, co všechno dokázali sami postavit, museli jsme smeknout. Naše peníze a know-how z e-commerce mohou pomoci k dalšímu růstu," komentuje dohodu partner Mitonu Michal Jirák.