Zabíjení už ho neuspokojuje. Nájemný vrah v seriálu trpí syndromem vyhoření

Nájemný vrah s hereckými ambicemi je protagonistou akčního, temně komediálního seriálu Barry. Ve třetí a stále vynikající řadě, která právě vyvrcholí na českém HBO Max, dál řeší vztahové konflikty, zápasí se svou náturou a zabíjí.

Televizní seriály vytvořené slavnými komiky nejsou nic nového. Stačí vzpomenout na Cosby Show, Roseanne nebo Show Jerryho Seinfelda. V posledních letech jich zásluhou rozmachu streamovacích služeb a stand-up comedy přibývá, jsou osobnější a hlavní hvězda mívá větší autorskou kontrolu.

Kritiky nadchnul Rozvedený se závazky s Louisem C. K., Potvora od Phoebe Waller-Bridgeové i hořce komediální Bude líp, v němž Pamela Adlonová zužitkovala zkušenost samoživitelky vychovávající tři děti.

Tvůrcem Barryho je vedle Aleca Berga, jednoho ze scenáristů Show Jerryho Seinfelda, herec Bill Hader, kterého zviditelnilo mnohaleté účinkování v oblíbeném skečovém pořadu Saturday Night Live. V příběhu nájemného vraha, jenž paralelně zkouší prorazit jako amatérský herec, bohatě využívá poznatků z divadelního a televizního zákulisí. Hlavní role citově otupělého muže, který se učí dávat průchod emocím, rovněž nechává vyniknout Haderově pohybovému a mimickému nadání.

Při snaze urovnat vztah s partnerkou, ambiciózní herečkou Sally, se Barry projevuje jako špatný herec. Za jeho vlídnými slovy je pořád znát vztek. O moc lepší výkon nepodává ani na divadle, k němuž jej přivedl narcistní učitel herectví Cousineau. Barryho neschopnost přesvědčivě se vyjádřit Hader vystihuje výborně. Z bývalého mariňáka, který by lehko mohl sklouznout ke karikatuře, dělá uvěřitelnou postavu. A opravdově působící antihrdina je zásadní pro komedii natolik temnou, až se chvílemi mění ve vážné drama.

Oproti filmovým nájemným vrahům Leonovi, Antonovi Chigurhovi nebo Johnu Wickovi nejedná Barry vždy s chladnokrevným klidem profesionála, kterého nic nerozhodí. Už zkraje první řady trpí syndromem vyhoření. Zabíjení mu nepřináší takové uspokojení jako dřív a chce s ním skoncovat. Pak se kvůli jedné zakázce nedopatřením ocitne na kurzu herectví, kde potkává Cousineaua, Sally a další spřízněné duše. Díky nim zase cítí, že někam patří, někdo jej přijímá a život má smysl.

Nových přátel se Barry nehodlá zřeknout. I kdyby kvůli tomu měl zabít detektivku, která mu je na stopě, rozpoutat válku mezi čečenskými a bolivijskými gangy nebo si znepřátelit svého mentora a nejlepšího kamaráda Fuchese. Všechno to se mu vinou nedomyšlených rozhodnutí "podařilo" v prvních dvou sériích.

To, co umí nejlíp

Na začátku té třetí opět nemůže být řeč o klidu. Protagonista vypadá ještě sklesleji. Dny tráví apatickým hraním videoher, jeho život je prázdný a pohled vyhaslý.

Slavný herec se z Barryho nestal. Na rozdíl od Sally. Ta sklízí výborné recenze za seriál inspirovaný vlastním životem s násilnickým expartnerem. Příliš idylické však není ani její stávající soužití s Barrym, který se chová nevyzpytatelně a občas ho popadne amok. Když se mu Sally svěří s pracovním neúspěchem, namísto objetí jí nabídne, že potrestá viníka. Třeba by se mu mohl vloupat do bytu a vyměnit psa. Sally jako jedné z posledních dochází, že to, co Barry považuje za vyznání lásky, je ve skutečnosti projevem narušené osobnosti.

Svou duševní rovnováhu se Barry snaží obnovit návratem k tomu, co umí nejlíp - k vraždám na zakázku. Kvůli nedávným přešlapům ale přišel o cenné kontakty. Džob se snaží ulovit alespoň na trhu pro nájemné vrahy. Neúspěšně. V zoufalství se proto obrací na mafiána Hanka, jemuž dřív šel po krku. Jeho nejlepší kamarád Fuches mezitím kdesi v čečenských horách, obklopen kozami a málomluvnými domorodci, plánuje pomstu. Stejně jako několik dalších lidí, kteří mají s Barrym nevyřízené účty.

V jádru příběhu zůstává otázka, zda svou minulost můžeme pohřbít stejně snadno jako nepohodlného svědka. Barry si myslel, že jej nový koníček a vztah naplní štěstím, že se stane lepším člověkem. K tomu ale nedošlo. Jeho povaha a dlouhý seznam zločinů, za něž nebyl potrestán, jej zas a znovu stahují do temnot.

Díky herectví se nicméně naučil líp komunikovat sám se sebou, uvědomovat si, co je mu vlastní. Také proto mu pomalu dochází nemilý fakt, že vražedné instinkty možná nikdy neutiší a vždy bude ve druhých probouzet spíš děs než pocit bezpečí.

Hned v první scéně třetí řady bez mrknutí oka a zjevného důvodu odpraví dva muže. A byť i dál jedná jako psychopat, není těžké k němu pociťovat sympatie. V tom spočívá největší úspěch tvůrců seriálu Berga a Hadera. Nejspíš se vám často nebude líbit, co Barry dělá, za krutost a bezohlednost jej budete odsuzovat, ale stejně jej nedokážete zavrhnout. Jeho touha po normálním životě a zdravých vztazích je i zásluhou Haderova procítěného výkonu na základní lidské úrovni dobře srozumitelná.

Prudké změny nálad

Podobnou péči tvůrci věnují vnitřním životům vedlejších postav. Nejsou jen figurkami na odstřel, mají sny, traumata a zlozvyky. Fikční svět působí živě a skutečně. Intenzivněji také prožíváme riskantní situace, v nichž se Hank, Sally nebo Cousineau ocitají vinou Barryho a jiných krajně nebezpečných mužů či žen ztrácejících nervy nebo kontrolu.

Střet běžných lidí a jejich každodenních radostí i strastí se světem brutálních nájemných vrahů či obchodníků s heroinem se projevuje také prudkými změnami nálad. Většina amerických filmů a seriálů má jeden dominantní tón, kterému podřizují každou repliku či akci. Komedie od diváka očekávají smích, horor se ho snaží vystrašit a tak dále.

Barry má v tomto ohledu blíž k jihokorejské žánrové kinematografii, například oscarovému filmu Parazit, při jehož sledování smích střídal hrůzu. Berg s Haderem se podobně nebojí kombinovat humor a násilí, co chvíli přepínají z takřka chaplinovské grotesky do regulérního thrilleru. Někdy tak činí v rámci jedné scény, nebo - a to už je opravdu vyšší škola filmové režie - v rámci jednoho nepřerušovaného záběru.

Dobrý příklad nabízí již úvod nové řady, kde se nejdřív schyluje k mučení a následné popravě, pak dochází k nečekanému usmíření a nakonec k dvojité vraždě. V pár desítkách vteřin postupně zažíváme diskomfort, úlevu a šok. Vyvolat v publiku v nedlouhém časovém úseku pomocí přesného načasování, rámování a hereckých výkonů tolik emocí je umění. A Hader s Bergem, kteří režírovali všech osm nových epizod, jej ovládají bravurně.

Jednou třeba Barrymu nefunguje detonátor, který se snaží zprovoznit s pomocí telefonní asistentky. Při tom autoři prostřihávají do domu, který má být odpálen. A divák se chvílemi směje, chvíli trne hrůzou. Když v šesté epizodě protagonista na motorce ujíždí najatým vrahům, díky realistickému pojetí honičky je člověk napjatý a bojí se o něj. Věří, že by hrdina mohl zemřít, zároveň se však skvěle baví neohrabaností pronásledovatelů.

Ani jednou nejde o samoúčelnou exhibici, pouhou ukázku, že autoři mají nakoukanou filmografii režisérů Alfreda Hitchcocka, George Millera nebo Michaela Manna. V závěru každé scény dochází k důležitému dějovému posunu nebo odhalení a upevňujeme si pouto k postavám, o které jsme se tak strachovali.

Hraní rolí

Třetí řada Barryho už sice špičkovými akčními scénami a náhlými změnami dynamiky nevyvolává stejný údiv jako ty první dvě, pořád ale patří k režijně nejsuverénnějším současným seriálům. Volba lokací a umístění herců v prostoru, choreografií náročné pohyby kamery i nečekané střihy prozrazují, že tvůrci měli i díky covidu-19 dost času promyslet a vypilovat každou scénu.

Nudné nejsou ani vycpávkově působící epizody, například ta třetí, která moc nerozvíjí zápletku ani vztahy mezi postavami. Příběhové vaty je ale v Barrym pomálu. Povětšinou bez zadrhávání směřuje od jednoho nepředvídatelného, přitom smysluplného zvratu k dalšímu a drobná nedorozumění zvolna přerůstají ve velké neštěstí. Při tom dochází k prohlubování charakterů a ústředního tématu vědomého i nevědomého hraní rolí, bez nichž bychom možná nevydrželi sami se sebou.

Zatímco postavy vůči sobě nejsou vždy otevřené, tvůrci je celou dobu vykreslují maximálně upřímně. Neopomíjejí ani jejich nejtemnější stránky, nejhorší prohřešky a hloupé chyby, kvůli nimž umírají druzí. Cílem není se hrdinům cynicky vysmát nebo je pranýřovat, ale odhalit jejich křehkost, zranitelnost či nezahojené šrámy. A tím nám je přiblížit ve vší směšnosti, trapnosti, divnosti i děsivosti.

Pohlcující seriál, který bude k radosti mnohých pokračovat čtvrtou řadou, nabízí vedle komedie s výborně vystavěnými gagy, vzrušující akce, krvavého thrilleru a studie zranitelnosti také psychologický test. Během sledování si můžete vyzkoušet, kolik charakterových vad a zlých skutků jste schopni odpustit druhým a od jakého bodu začnete nedokonalého hrdinu vnímat jako skrz naskrz odpudivého padoucha.