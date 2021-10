Skrytá tvář sportu, dokumentární seriál Netflixu, pojednává o propojení zločinu a sportu, rozebírá mezinárodní skandály z pohledu očitých svědků. "Většina případů působí neuvěřitelně. Kdyby to nebyly dokumenty, mohly by to být hrané seriály," tvrdí filmový kritik Kamil Fila.

4:10 Podívejte se na videorecenzi dokumentárního seriálu Skrytá tvář sportu. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa

Divák se může seznámit třeba s úplatkářskou kauzou sportovního ředitele fotbalového týmu Juventus Turín, ve kterém tehdy hrál Pavel Nedvěd, s případem zabíjení závodních koní kvůli pojistkám nebo s automobilovým závodníkem, který ve velkém prodával marihuanu, aby mohl mít vlastní stáj. Dokument podle Fily stojí na výtečné práci s archivními materiály. "Zároveň se podařilo přemluvit aktéry k tomu, aby o svých kauzách nakonec promluvili," chválí seriál Fila.