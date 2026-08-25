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Film

Za Slovensko bude o Oscara bojovat působivé drama Potopa, na němž se podílelo i Česko

ČTK
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Slovensko do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film vyslalo drama Potopa natočené v koprodukci s Českem, Polskem a Belgií. O nominaci rozhodla Slovenská filmová a televizní akademie, která už v minulosti přihlásila snímky ve slovensko-české koprodukci do oscarového klání.

Jozef Pantlikáš jako Mařin otec a Sára Chripáková v roli jeho dcery Mary ve filmu Potopa (2025).
Jozef Pantlikáš jako Mařin otec a Sára Chripáková v roli jeho dcery Mary ve filmu Potopa (2025).Foto: Continental film
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Snímek Potopa mapuje osudy lidí na pozadí zániku rusínských vesnic na východním Slovensku kvůli výstavbě vodní nádrže na začátku 80. let minulého století. Celovečerní debut režiséra Martina Gondy získal nejvíce ocenění při letošním předávání slovenských národních filmových cen. Tvůrci do snímku v rusínštině obsadili kromě profesionálních herců i neherce. Promítání filmu je součástí programu Mezinárodního filmového festivalu Cinematik, který bude v září ve slovenském lázeňském městě Piešťany.

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