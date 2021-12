Za první víkend utržil 13 miliard korun. Spider-Man v kinech překonal i Star Wars

Nový superhrdinský film Spider-Man: Bez domova za první víkend v USA a Kanadě utržil 253 milionů dolarů, v přepočtu 5,6 miliardy korun. Je to nejlepší výsledek od začátku pandemie a třetí nejsilnější hollywoodský debut všech dob. Nic na tom nezměnil ani fakt, že také v Americe rostou obavy z šíření nové mutace koronaviru zvané omikron.

V dalších zemích včetně Česka třetí díl současné spidermanovské trilogie utržil 334,2 milionu dolarů, dohromady tak už má na kontě 587,2 milionu dolarů, v přepočtu 13,1 miliardy korun, uvedla společnost Sony Corporation. Ta film vyrobila s komiksovým studiem Marvel.

Velkorozpočtovému snímku s rozpočtem okolo 200 milionů dolarů se podařilo vrátit diváky do kin, což potřebovali provozovatelé největších amerických řetězců jako AMC Entertainment, Cinemark nebo Cineworld. Ti se od začátku pandemie a znovu nyní kvůli další mutaci koronaviru potýkají s nižší návštěvností.

Spider-Mana v USA a Kanadě promítá 4325 biografů, na další lukrativní trhy, jako Japonsko či Thajsko, teprve vstoupí. Datum premiéry v Číně dosud stanoveno nebylo, doplňuje agentura AP.

Zatímco newyorská Broadway tak odkládá představení a americká Národní fotbalová liga ruší zápasy, v kinech je rušno. Přispěl k tomu i fakt, že Spider-Mana lze na rozdíl od spousty jiných filmů vidět pouze na velkém plátně. Snímek se známými herci Tomem Hollandem, Zendayou či Benedictem Cumberbatchem zatím není dostupný ve videotékách.

"Výsledky nového Spider-Mana za první víkend znovu potvrzují, jaký kulturní dopad mají filmy, které jdou jen do kin," míní Tom Rothman, ředitel filmové divize Sony Pictures Entertainment.

Výsledky předčily i nejoptimističtější odhady analytiků, kteří Spider-Manovi za první víkend prorokovali tržby pod hranicí 200 milionů dolarů.

Historicky vzato novinka zaznamenala třetí nejlepší výsledek všech dob. Vyšší čísla vykázal jen poslední díl Avengers: Endgame s 357,1 milionu dolarů a předposlední Avengers: Infinity War s 257,7 milionu. Ty ještě Spider-Man po dodatečném zpřesnění údajů může překonat. Už teď naopak překonal sedmou epizodu Star Wars: Síla se probouzí z roku 2015.

"Děkujeme, děkujeme, děkujeme. A pokud jste Spider-Mana ještě neviděli, šťastné a veselé Vánoce, víte, co musíte udělat," napsal na Instagramu představitel hlavní role Tom Holland.

K atraktivitě filmu natočeného Jonem Wattsem přispěl fakt, že završuje populární trilogii, dodává Jeff Bock z analytické společnosti Exhibitor Relations. Podle něj spousta fanoušků vyrazila do kina co nejdřív, aby se vyhnuli spoilerům na sociálních sítích. "Pro cílovou skupinu diváků je tohle ten typ filmu, který musí vidět hned. Nad možností, že by ho kvůli omikronu oželeli, vůbec nepřemýšleli," doplňuje analytik Paul Dergarabedian z firmy Comscore.

Podle Bocka výsledek zároveň potvrzuje, že superhrdinské snímky neztratily na atraktivitě a dokážou do kin přitáhnout i mladé diváky, kteří jsou jinak zvyklí dívat se z pohodlí domova. "Znovu to dokazuje, že na prvním místě jsou superhrdinové, pak dlouho nic a teprve pak následují všichni ostatní," shrnuje Bock dlouhodobější hollywoodský trend.

Výsledek je o to mimořádnější vzhledem k pandemii. Od chvíle, kdy začátkem loňského roku propukla její první vlna, měl největší komerční úspěch superhrdinský film Venom 2: Carnage přichází. Ten předminulý měsíc za první tři dny v kinech utržil 90 milionů dolarů. Další superhrdinka Black Widow pak v květnu dosáhla na 80 milionů dolarů. Spider-Man teď oba překonal několikanásobně.

Naopak jiným žánrům se diváky zpět do kin dostat nedaří. Remake muzikálu West Side Story od Stevena Spielberga sice chválí kritici a mluví se o jeho šancích na Oscara, o víkendu však v USA a Kanadě utržil jen 3,4 milionu dolarů a celosvětově má po dvou týdnech na kontě pouze 27,1 milionu dolarů.

Stejně tak pohořelo hvězdně obsazené drama Ulička přízraků od režiséra Guillerma del Tora, ve kterém účinkují Bradley Cooper, Toni Collettová, Rooney Mara, Cate Blanchettová nebo Willem Dafoe. Za první víkend utržilo necelé 3 miliony dolarů.