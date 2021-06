Za hranice fyziky i planety. Akční film Rychle a zběsile 9 překračuje vlastní stín

Auto tu už dávno není jen dopravní prostředek. Spíš univerzální stroj, který dovede, cokoli si člověk představí. Také devátá část filmové série Rychle a zběsile, kterou od čtvrtka promítají česká kina, posouvá hranice možného. Navrátivší se režisér Justin Lin po slabší osmičce opět sešlápl pedál. Až do vesmíru.

První zrnité záběry závodnického okruhu sugerují, že tvůrci jedné z nejúspěšnějších sérií dnešního Hollywoodu se vrací ke kořenům. K úvodním dílům ze začátku tisíciletí, které se věnovaly především umění rychlé jízdy.

Přitom od pátého dílu se závodnická sága proměnila v trochu jiný žánr, který měl jediný cíl: představit co nejvíce hrdinů, co nejvíce různých druhů vozidel a co nejneobvyklejší akční scény.

Devítka v této tendenci pokračuje. Jen se o něco více vrací do dávné minulosti, kdy ústřední hrdina Dominic Toretto v podání Vina Diesela byl ještě horkokrevný mladík, který se s mladším bratrem Jacobem staral o tehdejší hvězdu okruhu: jejich otce.

Tragické události staré několik dekád nyní ožívají, přinášejí do hry nového záporného hrdinu, ale hlavně otevírají nové možnosti, jak rozbíjet obrovské množství aut v nejrůznějších koutech planety. A dokonce i mimo ni.

Od pátého dílu, v němž se poprvé objevil nejlépe placený herec a majitel jednoho z největších hollywoodských bicepsů Dwayne "The Rock" Johnson, se série proměnila v týmovou akční podívanou, kde už pěsti hrdinů netřímaly jen volant, ale třeba také obří kulomet. A nebylo třeba vyhrát závod, ale rovnou zachránit svět.

Vedlo to k několika vedlejším efektům. Filmy se komplikovaly po vzoru zamotaných lupičských krimi, přitom jejich hrdinové ani scenáristé nevynikali jemností či rafinovaností Dannyho parťáků.

Většina dialogů byla spíš na obtíž a dějové zákruty vedly jen k co nejimpozantnější akci. Ta byla tak opulentní, že patřila spíše do říše superhrdinských snímků. Jenže členové Torettovy party, která se z gangu operujícího za hranou zákona stala nejdůležitější bojovou jednotkou na Zemi, žádné schopnosti nemají.

3:18 Film Rychle a zběsile 9 promítají česká kina od čtvrtka. | Video: CinemArt

Kvůli těmto dvěma důvodům série Rychle a zběsile některé diváky "uráží". Není rafinovaná, jen zašmodrchaná. A dějí se tam nesmysly za hranou logiky, fyziky i dalších odvětví lidského poznání či vědění. Co lze odpustit ve fantaskním světě Supermanů a mimozemských padouchů, nelze přeci dovolit ušmudlaným řidičům a mechanikům.

Přitom právě v tomto triku spočívá část přitažlivosti ságy. Obyčejné lidi, případně postavy, které patří do kinematografického akčního pravěku neotesaných 80. let minulého století, přetváří v nesmrtelné Supermany. A tvůrci si z toho ještě dělají legraci.

Třeba právě v novém filmu, kde otloukánek party, chlápek původem z černošského ghetta hraný Tyresem Gibsonem, spekuluje nad tím, že se jim při všech těch dobrodružstvích nikdy nic nestalo. "Možná jsme nesmrtelní," dumá. Kolegové ho v tom nechají a pak jen poznamenají, že je tu ještě druhá možnost. Že je debil.

Za úspěchem série stojí právě nadhled, se kterým režisér Justin Lin posílá hrdiny do všech koutů světa, aby prožívali co nejbláznivější kousky, jejichž jedinou a absolutní metou je pobavit diváky. A jediné momenty, které snímku nesluší, jsou ty, kdy se pokouší být vážný. Jako obvykle kvůli důležitosti rodiny.

Návraty do minulosti, proslovy o hodnotách, které jsme slyšeli v předchozích částech, se utápí ve zbytečném patosu. A nezbývá, než je přečkat.

To hlavní čeká jinde. Třeba uprostřed džungle, kde auta testují, zda lze při dostatečné rychlosti bezpečně projet minovým polem. Nebo v historických uličkách Edinburghu, kde hrdinové zapojují do akce obří magnet, jehož účinnost se vymyká realitě. Právě proto se ale tato akční scéna vymyká průměru.

V novém dílu chybí Dwayne Johnson, jehož obvod bicepsu však dorovnává bývalý wrestler a populární akční herec John Cena. A také několik skutečných elitních bojovníků. Třeba současný šampion těžké váhy v nejprestižnější soutěži smíšených bojových umění UFC Francis Ngannou tu velkolepě dostane takříkajíc "na budku". V drobných rolích překvapí Helen Mirrenová či raperka Cardi B.

Devítka s absencí Jasona Stathama či Dwaynea Johnsona ztratila trochu vnitřní dynamiky mezi hrdiny, soutěžícími o to, kdo bude největším kohoutem na smetišti. Nedosahuje kvalit pátého či šestého dílu, kde Justin Lin neohromoval jen bláznivými nápady, ale také provedením. Možná už tentokrát narazil na strop, kam lze akci posouvat, aby byla stále velkolepější a pořád vyvolávala adrenalin.

Hrdinové se definitivně stali nesmrtelnými superhrdiny. I když jedou obřím obrněným vozem po přetrženém mostu z provazů a prken či se ve "sporťáku" přicvaklém za předek na ocelovém lanu řítí ze skály, je jasné, že doputují bezpečně do cíle.

Oproti slabší osmičce, která končila relativně rutinní a nenápaditou akční scénou na nekonečné ledové ploše, se opět vrací šílenství předchozích částí. Byť s pocitem, že tvůrci naráží na strop.

Dřívější skoky z mrakodrapu na mrakodrap jsou málo? Tak je třeba vydat se na oběžnou dráhu. Mnoho dalších cest ovšem pro tyto "Supermany z lidu" už nejspíš není.