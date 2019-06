Woody Allen zřejmě přečkal kauzu #MeToo. Nový film natočí s Christophem Waltzem

Americký scenárista a režisér Woody Allen ve Španělsku během léta natočí svůj příští film, do nějž obsadil oscarového herce Christopha Waltze.

Pro třiaosmdesátiletého Allena to bude jeho první projekt od snímku Deštivý den v New Yorku, který byl v USA odložen kvůli nařčením souvisejícím s kauzou #MeToo.

Španělská produkční společnost MediaPro Studio včera oznámila, že Allen začne v červenci natáčet v San Sebastiánu. Snímek prý bude romantickou komedií o americkém páru, který navštíví zdejší filmový festival.

Rakouský herec Christoph Waltz, jenž získal Oscara za výkon ve snímcích Quentina Tarantina Nespoutaný Django a Hanebný pancharti, má v Allenově novince účinkovat po boku americké herečky Giny Gershonové, Španělky Eleny Anayi a Francouze Louise Garrela.

"Ten film splňuje všechny předpoklady pro to, co jsme si navykli očekávat od režiséra Allenova ražení: inteligentní scénář a prvotřídní mezinárodní obsazení," uvedla společnost MediaPro.

Datum premiéry ani název zatím nejsou známy.

Woody Allen naposledy natočil Deštivý den v New Yorku, který se však do amerických kin nedostal. Společnost Amazon Studios ho vloni odmítla distribuovat poté, co se do médií vrátila nařčení vůči Allenovi z toho, že roku 1992 údajně sexuálně obtěžoval svou adoptovanou dceru.

Allen nařčení již desítky let odmítá a nikdy nebyl obviněn.

Letos v únoru režisér zažaloval Amazon, od nějž požaduje 68 milionů dolarů jako kompenzaci za to, že firma porušila dohodu a neuvedla do kin ani Deštivý den v New Yorku, ani s Allenem nehodlá spolupracovat na třech dalších titulech, jak stálo v jejich smlouvě.

Amazon je přesvědčen, že smlouvu vypověděl z opodstatněných důvodů.

Držitel čtyř Oscarů Woody Allen má v Hollywoodu momentálně nelehké postavení. Někteří herci se od něj v letech 2017 a 2018 distancovali kvůli obavám z toho, aby nebyli spojováni s někým obviněným v kauze #MeToo.

Allenův předminulý film, Kolo zázraků z roku 2017, utržil v USA a Kanadě jen 1,4 milionu dolarů a dalších 14,5 milionu dolarů v zahraničí.

Tento týden česká distribuční společnost Bioscop oznámila, že Allenův loňský Deštivý den v New Yorku uvede do českých biografů 26. září.

Snímek vypráví o dvou mladých lidech, kteří přijíždějí do New Yorku na víkend a špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. Ve snímku účinkují Timothée Chalamet, Elle Fanningová, Jude Law, Selena Gomezová nebo Diego Luna.

Trailer z filmu Deštivý den v New Yorku