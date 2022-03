Woody Allen vydá další knihu, v Paříži natočí svůj padesátý film

Americký scenárista a režisér Woody Allen v červnu vydá novou knihu esejí nazvanou Zero Gravity (Stav beztíže). Na pulty amerických knihkupectví ji pošle vydavatelství Skyhorse, které před dvěma roky publikovalo i jeho paměti Mimochodem.

Součástí více než dvousetstránkové knihy budou eseje, které Allen již dříve napsal pro New Yorker i další časopisy, stejně jako nové texty. Podle agentury AP se žádný netýká jeho adoptivní dcery Dylan, která filmaře nejprve v 90. letech minulého století a znovu před několika roky obvinila, že ji sexuálně obtěžoval.

Čtyřnásobný držitel Oscara a autor filmů jako Annie Hallová nařčení opakovaně odmítl a nikdy nebyl ani obžalován. Distancovali se však od něj někteří herci, studia nebo nakladatelská skupina Hachette, která kvůli tomu předloni odmítla vydat Allenovy memoáry. Nakonec se jich ujala společnost Skyhorse, které nyní filmař svěřil i svou novinku.

Ta se bude věnovat "koním, které malují, autům, která myslí" nebo "sexuálnímu životu celebrit", uvádí anotace. Jednotlivé texty se jmenují Growing Up in Manhattan (Dospívání na Manhattanu), When Your Hood Ornament Is Nietzsche (Když máte na kapotě Nietzscheho) nebo Buffalo Wings Woncha Come Out Tonight, což je dvojsmyslná narážka na tradiční americkou píseň Buffalo Gals i smažená kuřecí křidélka.

"Už název Stav beztíže naznačuje, že půjde o text, který se nemá brát vážně. Jako každý správný humor ale nějakou váhu přece jenom má," uvádí Skyhorse, jež knihu publikuje pod svou nakladatelskou značkou Arcade.

Šestaosmdesátiletý Allen kromě pamětí již dříve vydal několik knih, česky z nich nakladatelství Argo v překladech Michaela Žantovského a Dany Hábové publikovalo Obhajobu šílencovu, Čirou anarchii, Bez peří, Vedlejší účinky a Vyřídit si účty.

Jeho nejnovější snímek nazvaný Festival pana Rifkina uvedla česká kina vloni na podzim. Ten příští, v pořadí padesátý, Allen natočí letos na jaře nebo v létě v Paříži, oznámil v nedávném podcastu kritika Leonarda Maltina a jeho dcery Jessie. "Scénář už mám hotový, měli jsme v Paříži začít natáčet před rokem a půl, ale kvůli pandemii se to všechno zastavilo. Od té doby jsem na tom scénáři seděl a bál jsem se vystrčit nos z domu," řekl.

"Pokud je ale pravda, že pandemie je na ústupu a nepřijde další mutace koronaviru, pak na jaře nebo v létě začneme točit. Jakmile bude jasné, že se to obejde bez kamer na měření teploty, testování a dražšího pojištění, což by se všechno promítlo do nákladů," vysvětlil Allen. "Pro mě je u každého filmu nejtěžší sehnat peníze. Jakmile je mám, vždycky odvedu snad docela přijatelný výkon," dodal.