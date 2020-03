Paměti Woodyho Allena vyjdou v dubnu, syn ani adoptivní dcera nesouhlasí

Americké nakladatelství Grand Central Publishing příští měsíc vydá paměti režiséra, scenáristy, herce, spisovatele a trojnásobného držitele Oscara Woodyho Allena nazvané Apropos of Nothing (Co se týče ničeho). Titul předtím odmítlo několik firem kvůli podezření, že Allen sexuálně obtěžoval svou adoptivní dceru.

Režisérův syn Ronan Farrow oznámil, že na protest opouští nakladatelskou skupinu Hachette, k níž Grand Central Publishing patří a kde loni vydal vlastní knihu o aféře bývalého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. Teď se ukazuje, že právě v době, kdy Farrow s redaktory dokončoval svůj rukopis, jeho nakladatel uzavřel smlouvu s Allenem. Obal Allenových memoárů Apropos of Nothing. | Foto: Grand Central Publishing Až tento týden ale Grand Central Publishing upřesnilo, že memoáry vydá 7. dubna kromě USA také v Kanadě, Itálii, Francii, Německu nebo Španělsku. Další země budou následovat později. Titul má být dostupný v tištěné i elektronické formě a také jako audiokniha. Woody Allen k němu poskytne "několik rozhovorů", slíbila Grand Central Publishing. "Je to vyčerpávající výčet osobního i profesionálního života. Popis jeho práce ve filmu, divadle, televizi, klubech i v tisku. Allen také píše o svých vztazích s rodinou, přáteli a životními láskami," slibuje nakladatelství. Ředitel skupiny Hachette Michael Pietsch pak v rozhovoru pro list New York Times dodal, že se jedná o "kompletní příběh Allenova života, od začátku do současnosti", jejž režisér vypráví "svým nezaměnitelným hlasem". Woody Allen podle agentury AP poprvé uzavřel smlouvu na vydání svých memoárů už roku 2003 s firmou Penguin, pak si to ale rozmyslel a knihu nikdy nedokončil. Když ji vloni dodělal, podle časopisu Variety narazil u několika nakladatelství, která titul odmítla vydat. Důvodem je obvinění ze zneužití adoptivní dcery Dylan Farrowové, jež vůči režisérovi v roce 1992 vznesla jeho bývalá partnerka Mia Farrowová. Allen nařčení, které v průběhu dekád opakovaně připomínají média, vždy odmítl. Související Fila: Woody Allen po vyhnání z USA dostává Evropu jako rezervaci pro důstojné dožití Prokurátor státu Connecticut, který se případem zabýval, po dlouhém vyšetřování rozhodl filmaře neobžalovat. Ve zdůvodnění uvedl, že Allena stále podezírá, chce však adoptivní dceru ušetřit traumatického procesu. Obvinění ze začátku 90. let minulého století Dylan Farrowová obnovila začátkem roku 2018. Ke zprávě o chystaném zveřejnění Allenovy knihy nyní adoptivní dcera uvedla, že ji to osobně hluboce zraňuje. Považuje to za "zradu na bratrovi", který svou prací, publikovanou u Hachette, dal hlas mnoha obětem sexuálního násilí. Farrowová také uvedla, že ji nikdo nekontaktoval, aby ověřil informace, jež Allenova kniha může obsahovat. Podle ní tím nakladatelství rezignovalo na základní odpovědnost, dodává Farrowová, která brzy vydá svůj první román nazvaný Hush (Psst). Propaguje jej jako "překvapivou feministickou fantazii". My statement on the disappointing and, frankly shocking, news from @HachetteUS today. pic.twitter.com/h0zuAi0T7l — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) March 3, 2020 Hnutí #MeToo, jež vzniklo kvůli skandálu kolem Weinsteina, kariéru Woodyho Allena silně poznamenalo. Jeho loňský film Deštivý den v New Yorku americká kina vůbec neuvedla, do těch českých se dostal vloni na podzim. Mezitím již režisér dokončil nový snímek nazvaný Rifkin’s Festival, ani ten ale v USA zatím nenašel distributora, píše server Deadline.com. Související Woody Allen novým filmem opět říká: Manhattane, miluji tě víc než cokoli jiného K informaci o vydání memoárů se nejnověji vyjádřil Allenův syn Ronan Farrow. Podle něj firma "Hachette neprověřila obsah knihy, což je profesionální pochybení", vzkázal. "Dokazuje nedostatek etických zásad a soucitu s oběťmi sexuálního násilí. Jsem zklamán a nemohu dále pracovat s nakladatelstvím, jež se takto chová," dodal Farrow. Tomu vloni v říjnu Little, Brown and Company, což je další pobočka Hachette, vydalo knihu Catch and Kill. Odhaluje pozadí Farrowovy práce při odhalování případů obvinění ze sexuálního násilí. Ředitel nakladatelství Michael Pietsch odmítl Farrowovy výtky ve vyjádření pro New York Times. Vysvětlil, že jednotlivé divize jeho firmy si vzájemně nezasahují do činnosti. "Grand Central Publishing je přesvědčena, že existuje velká skupina lidí, která chce slyšet, jak Woody Allen svým hlasem vypráví o vlastním životě. A tak se to rozhodli vydat," reagoval Pietsch.