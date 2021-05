Winsletová září jako nevrlá policistka. Role snů, říká o seriálu Mare z Easttownu

Bylo to pro ni jedno z nejnáročnějších natáčení. Musela hodně běhat, zápolit se statnými muži a několik měsíců se udržovat ve formě. Výsledkem je obdivuhodný výkon a fascinující podívaná. Kate Winsletová září jako životem otrávená policistka v seriálu Mare z Easttownu, který sbírá nadšené ohlasy. Další epizodu uvede česká HBO v pondělí večer.

Přišla o syna. Musí sledovat, jak se její bývalý manžel šťastně zasnoubil s jinou. Celé město jí vyčítá, že ani po roce nenašla ztracenou dívku. Málokdo by s Mare Sheehanovou, hrdinkou sedmidílného seriálu Mare z Easttownu, měnil.

Zároveň je fascinující sledovat, jak zvládá souboj s nepřízní osudu. I proto, že se HBO podařilo obsadit do hlavní role pětačtyřicetiletou Kate Winsletovou, slavnou britskou herečku a držitelku Oscara.

"Přečetla jsem si scénář a ta postava byla jako sen pro herečku středního věku, abych byla upřímná. Tohle spojení sice nenávidím, ale je mi pětačtyřicet, už mi není dvacet," říká Winsletová. "A tak když jsem si přečetla Mare, došlo mi, jaké mám štěstí, že mi nabídli něco, co mohla dost dobře dostat třeba nějaká Američanka. Scénář byl tak uvěřitelný a skvělý. Cítila jsem, že bych klidně taková slova mohla říkat sama."

Její Mare je policistka z malého pensylvánského města. Šedivé počasí v Easttownu ladí s pošmournou atmosférou, kterou ještě umocní vražda mladé dívky.

Nevrlá Mare zkouší případ vyřešit, ačkoliv vyřešený ani zdaleka nemá osobní život. Trápí ji výčitky z minulosti a ráda utíká od trablů k alkoholu. "Často by se nejradši sebrala a někam zmizela. Ale prostě musí nějak fungovat dál," popisuje Winsletová.

Hledání vraha je ústředním motorem příběhu, ale zdaleka ne jediným. Mare z Easttownu není typické krimi, spíše sonda do života lidí na maloměstě a jejich osobních problémů. I díky tomu funguje univerzálně: v několika mikropříbězích si divák snadno najde něco, s čím může souznít.

"Přijde mi to jako velmi chytrý příběh," chválí Winsletová. "Je spíš o komunitě, lítosti, soucitu a žalu. O tom, jak žijí opravdoví lidé a jak se potýkají se skutečnými problémy."

2:03 První tři epizody Mare z Easttownu už jsou na HBO GO s českými titulky. | Video: HBO

Především je ale právě o Mare samotné. Za herecký výkon sklízí Winsletová chválu ze všech stran, ovšem také pro ni role Mare zdaleka nebyla zadarmo. Musela se naučit specifický pensylvánský přízvuk. "Což sice dělám ráda, ale tenhle byl fakt obtížný," prohlašuje.

Strávila spoustu času se skutečnými strážci zákona z Easttownu, aby co nejvíc okoukala jejich práci. A především musela být ve formě, aby roli policistky a bývalé basketbalové hvězdy zvládla uvěřitelně.

"Věděla jsem, že to bude obří výzva. Navíc to bylo fakt velké natáčení. Trvalo 124 dnů a ještě nám do něj zasáhl covid. Hrála jsem tu postavu více než rok plus pět měsíců přípravy," ohlíží se.

"Musela jsem zůstat fit. Ne proto, že bychom potřebovali koukat na vytrénované tělo, ale protože v seriálu se hodně běhá. Musela jsem fyzicky zvládnout různé potyčky, rvačky a zatýkání lidí, sundávala jsem k zemi velké chlapy. Vzhledem k délce natáčení jsem byla jako atletka v přípravě."

A tak jezdila na kole, snažila se zvládnout aspoň dvacet kilometrů denně. Zároveň věděla, že nechce udělat z Mare těžko uvěřitelnou superženu. "Ona byla sice silná v mládí, ale to neznamená, že by musela takhle vypadat i teď."

Winsletová není jedinou známou tváří seriálu. Vedlejší role ztvárnili Guy Pearce nebo Jean Smartová. Všech sedm dílů režíroval Craig Zobel, který stál za jiným úspěšným seriálem Pozůstalí.

Mare z Easttownu je dle všeho jeho dalším úspěchem. Na webové databázi ČSFD má po dvou epizodách průměrnou známku 89 procent, na IMDB 8,3, agregátor amerických recenzí Rotten Tomatoes zprůměroval skóre na 92 procent.