Wes Anderson chystá animovanou psí komedii s Billem Murrayem a Yoko Ono

před 4 hodinami

Wes Anderson představuje svůj nový film. | Video: YouTube

Režisér Wes Anderson se vrací ke zvířatům i animaci. Osm let po Fantastickém panu Lišákovi uvede do kin film Isle of Dogs, ve kterém zazní hlasy Edwarda Nortona, Scarlett Johanssonové, Yoko Ono, Billa Murraye nebo Tildy Swintonové. Režisér kromě ohlášení filmu, který se bude točit v Anglii, vyhlásil charitativní sbírku. Za každých 10 dolarů věnovaných nadaci Martina Scorseseho, která restauruje staré filmy, získá dárce možnost navštívit plac a podívat se, jak Anderson pracuje při natáčení snímku. Zatím jeho poslední projekt Grandhotel Budapešť měl premiéru před dvěma roky, letos natočil pro módní značku H&M vánoční reklamu s Adrienem Brodym.

autor: Kultura