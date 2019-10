Je to největší popkulturní dílo, říkají oscaroví herci a tvůrci seriálu Watchmen

V newyorském hotelu Gramercy Park je rušno. Oscaroví herci Jeremy Irons, Regina Kingová a Louis Gossett Jr. nešetří nadšením, když popisují vznik jednoho z nejočekávanějších seriálů roku: Watchmen z produkce HBO. Rozšiřuje svět stejnojmenného komiksu, jímž scenárista Alan Moore a kreslíř Dave Gibbons přepsali pravidla superhrdinského žánru.

New York (od našeho zvláštního zpravodaje) - Scenárista Damon Lindelof se nebojí sáhnout na modly. Když se režisér Ridley Scott rozhodl oživit ságu filmových Vetřelců snímkem Prometheus, byl u toho.

Nyní si do seriálové podoby z produkce HBO dovolil přepracovat "největší popkulturní dílo všech dob", jak označuje slavný komiks Watchmen při rozhovoru pro Aktuálně.cz. Koná se v hotelu na newyorském Manhattanu. "Když se ten komiks v půlce 80. let objevil, naprosto změnil vše, co do té doby o komiksech platilo," říká.

Je zvláštní poslouchat Lindelofova vášnivá slova o tom, kterak mu Watchmen coby třináctiletému chlapci převrátili svět naruby, právě v hotelu poblíž newyorské čtvrti Gramercy Park. Přímo z oken hotelu je vidět na Madison Square Garden, kde začíná poslední kapitola Watchmen. A začíná obrázky zkrvavených těl a obřích mimozemských chapadel, ovíjejících právě tuto známou multifunkční halu.

Tehdy, tedy v polovině 80. let, kdy se komiks odehrává, hrdina Ozymandias děsivým způsobem zabrání hrozící jaderné válce tím, že obrátí pozornost světa k Manhattanu, na nějž zaútočila obří mimozemská oliheň a zabila tři miliony lidí.

Nyní se stejnojmenný seriál, který dnes začíná vysílat česká HBO, dívá na to, jaký svět Ozymandias svým rozporuplným skutkem stvořil a jak vypadá po 30 letech.

"Ozymandias plánoval novou utopii, ale myslím že podcenil hrůzu, kterou zasel do lidských myslí," říká scenárista Lindelof.

Když mu HBO nabídla možnost adaptovat Watchmen, nejprve se zalekl. "Alana Moorea coby spisovatele uctívám, navíc se distancuje od adaptací svých komiksů," přibližuje Lindelof, pro něhož jsou Watchmen cosi jako příručka k vyprávění dobrého příběhu. "Kradl jsem z nich po celou svou kariéru," přiznává.

Pak ale přišel na to, jak stvořit nikoli adaptaci - vždyť jedna věrná filmová exituje už od roku 2009 -, ale svébytné volné pokračování.

2:25 První díl nových Watchmen uvede česká HBO toto pondělí večer. | Video: HBO

Watchmen, kteří začali vycházet v roce 1986, byli "pohledem dvou Angličanů na Ameriku a politiku 80. let". Dodnes nechybí v žádném seznamu nejdůležitějších komiksů všech dob. Scenárista Moore a kreslíř Gibbons v nich rozložili superhrdinský žánr na atomy tak, jako to s hmotou umí provádět jeden z ústředních hrdinů Dr. Manhattan. A z těch částic poté složili temné a košaté dílo, které tematizovalo dobovou geopolitickou situaci, paranoiu studené války, narůstající strachy z konce světa.

Jeho protagonisté byli sice muži a ženy v kápích či maskách, ale jednoznačně kladnou postavu šlo nalézt těžko. Watchmen kromě jiného představovali psychologickou studii na téma "co se s námi děje, když nasazujeme masku".

Ve světě seriálu se - alespoň po prvních čtyřech epizodách - mnoho známých hrdinů z původního komiksu neobjevuje. Atmosféra i košatý způsob vyprávění však zůstávají podobné. Jsou tu scény, v nichž se napětí prolíná s černým humorem, i nevysvětlitelné momenty. A masku rozhodně nenosí jen superhrdinové. Maskující šátek si navléká kdekterý policista, čistě kvůli bezpečí. I když důvodů je ve skutečnosti víc.

"Chtěl jsem hlavně prohloubit ústřední myšlenku, kdo stráží strážce," říká Lindelof. "V koho se měníme, když prosazujeme zákon. A co se stane, když strážci pořádku nesouhlasí se stávajícími zákony. Co znamená nosit odznak. Kde je hranice mezi policistou a samozvaným ochráncem pořádku. A především: co se s vámi psychicky děje, když si zakryjete tvář maskou. Stačí vyrazit na halloweenskou party, abyste si uvědomili, že se vaši kamarádi pod maskou chovají jinak."

Seriáloví Watchmen představují technofobní svět, v němž neexistuje internet ani mobilní telefony. Svět, který odvrátil jadernou katastrofu, ale otázkou je, za jakou cenu.

"Říkal jsem si, co znepokojuje průměrného Američana v roce 2019, když si zapne televizi. A myslím, že především nedůvěra ve své vůdce a rasismus. Odsud pocházejí dnešní úzkosti," potvrzuje Lindelof, že jeho Watchmen opět tematizují dnešní společenskou situaci, byť se odehrávají v alternativní současnosti.

"Damon se nebojí nechat diváky na pochybách. Čekali byste, že stanice bude chtít, aby se vědělo, kam vše směřuje. Ale tady je vyprávění neuvěřitelně nepředvídatelné," říká herec Tim Blake Nelson, známý ze snímků bratří Coenů. Ve Watchmen ztvárnil hrdinu jménem Looking Glass, cosi jako novou verzi jednoho z původních protagonistů s přezdívkou Rorschach.

"Looking Glass se víc zajímá o psychologii než o kriminalitu. Využívá svoji zrcadlící tvář jako jistý druh Rorschachova testu," přibližuje herec podivnou masku i povahu své postavy. A rozpovídá se o tom, kterak maska ovlivňuje herecký projev. "Mění vás to, najednou závisíte jen na řeči těla a na hlase. Vzpomněl jsem si, jak nám na škole tvrdili, že maska obojí zesílí. Ale kupodivu to na mě tentokrát působilo naopak, cítil jsem, že hraji méně důrazně."

Ještě obecněji o maskách hovoří další z velkých hereckých jmen, oscarový veterán více než dvou set filmových či televizních rolí Louis Gossett Jr. O jeho postavě se diváci prvních epizod moc nedozví. Scény, ve kterých účinkuje, patří k nejzáhadnějším.

"Vzpomněl jsem si na báseň Paula Laurence Dunbara Nosíme masku, jejíž první verš říká: 'Nosíme masku úšklebků a lží, skrývá, co máme pod tváří.' To je výstižné. Všichni nosíme masku, i tady u tohoto stolu. A dnes musíme ty masky strhnout především kvůli záchraně naší planety. Bez ohledu na politické názory, na barvu vaší kůže či na víru, protože tato planeta zemře, pokud se nespojíme a nebudeme spolupracovat na její záchraně," říká Gossett.

Ústřední policistku Angelu Abarovou ztvárnila oscarová herečka Regina Kingová. "Nevěřil jsem, že se kvůli mně vrátí k televizi, tvrdil jsem, že už dnes na televizi nemá čas," popisuje casting tvůrce seriálu Lindelof, který dříve s Kingovou spolupracoval na ceněné sérii Pozůstalí. "Když jsem ale při psaní pilotního dílu neustále říkal Regina místo Angela, ostatní scenáristé na mě křičeli: 'Tak jí zavolej!'" Byla z toho pětihodinová večeře, během níž Kingová na nabídku kývla.

Podobný oběd s Damonem Lindelofem zažil další oscarový herec Jeremy Irons. Ten s největší pravděpodobností hraje právě stárnoucího Ozymandiase, který v komiksu zabránil konci světa za cenu, že stvořil jiný, nikoli však nutně lepší svět.

"Damon sršel entuziasmem, byl schopný mluvit o Watchmenech hodiny, já o nich nevěděl nic. Ale neřekl mi ani slovo o tom, co se s mojí postavou stane. Popsal mi ji jako superhrdinu na penzi. Jako člověka, který žije na zvláštním místě a touží odsud uniknout," popisuje Irons.

Zatímco většina dosavadního děje se odehrává v americkém městě Tulsa, Ironsův protagonista se na hřbetu koně prohání po panství, které se zdá být tak trochu jeho vězením. Podoben jakémusi dekadentnímu šlechtici, obklopen pouze dvěma služebníky, s nimiž podniká bizarní hrátky, jež někdy končí jejich smrtí. Pro tyto případy má v zásobě nekonečné zástupy jejich dvojníků, které si klonuje.

Je to jen jeden z mála příkladů bizarního světa, v němž se seriál odehrává a který i pro znalce předlohy, na něž často pomrkává, zůstává záhadou. Každopádně je to ale záhada, do níž stojí za to se ponořit. Dovede být pohlcující, i když zatím netušíme, kam opulentní vyprávění směřuje.

Damon Lindelof přiznává, že toto jeho dítko, tento "syn, který rebeluje proti svému otci", nikdy nemůže dosáhnout kvality předlohy. "To je mistrovské dílo. Ale pokud bych vytvořil něco, co může se ctí nést totéž jméno, bude to úspěch," říká.