Vzpoura průměrnosti. Elon Musk „natočil“ vlastní Odysseu. Jde o zcela zbytečný odpad

Je to tu! Elon Musk vzal kinematografii do svých rukou a světu zničenému woke ideologií konečně předvedl, jak by měla vypadat ta správná Odyssea. Oceňovaný film Christophera Nolana kritizoval pro znesvěcení původní látky a zejména kvůli tomu, že Helenu Trojskou v něm ztvárnila herečka tmavé pleti.
Mogul, nejbohatší člověk na světě a na papíře jeden z nejvlivnějších lidí vůbec, jenž velkou měrou pomohl Trumpovi vyhrát volby. Elon Musk je ale stejnou měrou i člověk měnící názory ze dne na den a internetový křikloun, který je chronicky online, jak se jeví z jeho kadence příspěvků na sítí X, již zároveň vlastní.
Je proslulý svými výpady na sociálních sítích a repostováním bizarních příspěvků, k nimž zpravidla napíše „true“. Technokratický baron zhmotňuje tu nejstereotypnější představu člověka doby postfaktické, z níž ještě dlouho nebude návratu.
Když bylo v létě haló kolem Odysseji Christophera Nolana, Musk byl snad jejím nejhlasitějším odpůrcem. Útržkovitě psal o prznění kultury, znesvěcení původní látky a wokismu. Trnem v oku mu byla především Helena Trojská v podání herečky tmavé pleti Lupity Nyong'o. Aniž by film viděl, napsal, že „Nolan chčije na Homérův hrob“.
Vrchní rozdmýchávač kulturních válek proto slíbil, že natočí vlastní Odysseu. Takovou, za niž se Řekové a svět obecně nebudou muset stydět. Následující týdny se ale nic nedělo. Musk se věnoval masivní propagaci své rodiny modelů umělé inteligence Grok. A Nolan mezitím „zboural“ kina. Jeho film už vydělal přes 1,8 miliardy dolarů a stal se nejvýdělečnějším distribučním titulem studia Universal.
U nás jej kina hrají nepřetržitě už 17 týdnů a stále se něj chodí. Heslo „go woke, go broke“ tak selhalo na plné čáře. Pokud tedy chceme přistoupit na to, že Odyssea a Nolan jsou woke, ať už to znamená cokoliv. Je to samozřejmě nesmysl, Nolan je v mnoha ohledech konzervativní autor. Woke nálepkou se totiž může pyšnit každý, kdo do historického filmu obsadí černošku nebo nebinární osobu.
Prefabrikované tváře, robotické dialogy
Letos koncem října ale oddaný bojovník proti progresivismu opravdu zveřejnil svou vlastní, čistou reimaginaci homérského mýtu. Přesněji její první, sedm minut dlouhou epizodu, byť původně sliboval celovečerní verzi. Jde o umělou inteligencí kompletně generované dílo, „produkované“ značkou Grok Imagine ve spolupráci s Wonder Studios.
Epizoda publikovaná na síti X nemá žádné titulky, jsou pod ním podepsané pouze společnosti. Vskutku nádherná vize unifikované budoucnosti, kde je kreativita jednotlivců potlačena ve jménu byznysu a značky. Šéfové Wonder Studios Xavier Collins a Justin Hackney v minulosti skromně prohlásili, že chtějí být něco jako A24 ve světě AI produkce.
Oba podnikatelé vychází z technologického prostředí – a přesně tím Muskova Odyssea je. Demonstrací technologických možností generativní platformy. A to značně obludnou.
Důležitě dunivá a zaměnitelná hudba podkresluje úvodní obrazy, vypravěčka začíná rozpravu o králi, kterému nebylo rovno a jenž se slibem zavázal k trojské válce. V rozblácené krajině leží plačící dítě, jehož modulovaná tvář připomene ten nejhorší AI slop.
Ithacký král je posléze manželkou a vojáky přemluven, aby odjel. Vyplaví se tedy s flotilou na moře, dorazí ke břehům, pronese burcující monolog a vyráží do bitvy. Pak popisek hlásá „o deset let později“. Odysseus důležitě hledí a je konec.
Prvních sedm minut ukázalo hromadu rádoby dějeplných obrazů, které ale zejí prázdnotou. Těžko říct, jestli je větším utrpením sledovat prefabrikované tváře bez emocí (či naopak s těmi křečovitě přetaženými), nebo poslouchat robotické dialogy bez náznaku přirozené dikce. Hodnota tohohle odpadu je samozřejmě nulová. Substance neexistuje, nejsou zde žádné podněty k zamyšlení, nic, co by dokázalo vtáhnout. Tohle technologické demo se pro svou dutost vzpírá jakékoli kritické reflexi.
Vždy půjde jen o lacinou nápodobu
Vizuál je vypulírovaný, naleštěný, hyperrealistický. Protože přesně to od filmů chceme, že? Technickou čistotu. Z postav odkapávají masivní kapky deště, všichni jsou načančaně špinaví, jen Pénelopé jako by vylezla z plakátu na kosmetické prostředky.
Pixelově krystalické obrazy postrádají lidskost, stejně jako potácející se figury, u nichž si nikdy nejsme jistí, kdo je kdo, protože jejich rysy se v každém záběru lehce mění. K čemu to všechno je? Odporné ilustrace ničeho, kde navíc v pozadí nacházíme různorodě zdeformované rekvizity. Laciný trik, který má být dle AI nadšenců budoucností.
Jestli něco tahle Odyssea odhaluje, tak především limity umělé inteligence. Někomu možná obrazy zaměnitelné s počítačovými spořiči obrazovky mohou připadat hezké (jistě, jde o věc vkusu), ale opravdu někdo při jejich sledování zažije intenzivní zážitek? Těžko. Vyrábět delší projekty pomocí generativní AI je navíc extrémně náročné a stále dražší. AI nástroje převlečené za tvorbu umění budou také vždy v rukou technologických gigantů.
Tímto způsobem vyprodukované filmy stále nezvládají přesvědčivě generovat lidské postavy. Obhájci AI tvorby sice s železnou pravidelností říkají, počkejte za půl roku, za rok..., ale takto argumentují už poslední tři roky. Jistě, technologický posun tam skutečně je, ovšem právě on bude navždy jediným cílem této metody. Snaha fotorealisticky se přiblížit tomu, jak by film točil člověk.
Protože generativní AI filmy zkrátka kradou, nic jiného to není. Eklekticky sbírají kvanta již natočeného materiálu, jež skládají do nijakého pelmelu. Všechno je nezáživně familiární, nesourodě slepené. A pokud to někdo srovnává s inspiračními zdroji (tvrzeními typu Tarantino přece taky krade), tak jde o paralelu bez špetky soudnosti.
Připomeňme, proč film na svém prvopočátku přežil: původně technická atrakce totiž začala vyprávět příběhy. Toho se ale od AI filmů v plnohodnotné formě nikdy nedočkáme. Přesněji čeká nás laciná nápodoba vyprávění, jež zřejmě brzy ztroskotá.
Musk se svou Odysseou po zásluze dostává negativní zpětnou vazbu. Uživatelé v komentářích postují memy o AI slopu, publicistika „dílo“ jednoznačně odsoudila. Na síti X první epizodu vidělo něco přes osm milionů lidí. Na Nolana jich do kina odhadem zašlo přes 100 milionů. To je dostatečně výmluvné.
Už teď jsme zaplavení obsahem, o AI filmy k přehrání zdarma nikdo nestojí. Jde jen o další položku, kterou záhy přescrollujeme něčím obdobně irelevantním. Jestli vzniknou další části, půjde jen o prohlubování tohoto fiaska, jež je svou trapností srovnatelné s tím, když si Elon Musk platil člověka, aby vylepšoval „jeho“ videoherní účet.
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