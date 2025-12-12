Přeskočit na obsah
Benative
12. 12. Simona
Film

Vzpomínkový koncert na Hezuckého byl vyprodán během několika minut

ČTK

Příznivci v pátek ráno během pár minut vyprodali vstupenky na vzpomínkový koncert na zesnulého moderátora Patrika Hezuckého, který se uskuteční 19. ledna v pražské O2 areně. Vyplývá to z webových stránek prodejců. O plánu koncert uspořádat informoval v pátek ráno v Ranní show rádia Evropa 2 jeho dlouholetý kolega Leoš Mareš. Výtěžek z akce dostanou Hezuckého manželka Nikola a syn Oliver.

Patrik Hezucky
Patrik Hezucký zemřel minulý pátek 5. prosince 2025.Foto: Profimedia
Hezucký zemřel minulý pátek po krátké těžké nemoci. Měl nádor neznámého původu, který metastázoval do jater. Pohřeb se uskuteční dnes odpoledne ve strašnickém krematoriu v Praze. Ranní show moderoval Hezucký s Marešem více než čtvrtstoletí. Znám byl mimo jiné jako pan Mrázek.

S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem v posledních měsících natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí. Spolupracoval také s televizí, především TV Nova. Příležitostně daboval a hrál.

Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován, podle médií se léčil v benešovské nemocnici.

