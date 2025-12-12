Vzpomínkový koncert na Hezuckého byl vyprodán během několika minut

Příznivci v pátek ráno během pár minut vyprodali vstupenky na vzpomínkový koncert na zesnulého moderátora Patrika Hezuckého, který se uskuteční 19. ledna v pražské O2 areně. Vyplývá to z webových stránek prodejců. O plánu koncert uspořádat informoval v pátek ráno v Ranní show rádia Evropa 2 jeho dlouholetý kolega Leoš Mareš. Výtěžek z akce dostanou Hezuckého manželka Nikola a syn Oliver.
Hezucký zemřel minulý pátek po krátké těžké nemoci. Měl nádor neznámého původu, který metastázoval do jater. Pohřeb se uskuteční dnes odpoledne ve strašnickém krematoriu v Praze. Ranní show moderoval Hezucký s Marešem více než čtvrtstoletí. Znám byl mimo jiné jako pan Mrázek.
S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem v posledních měsících natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí. Spolupracoval také s televizí, především TV Nova. Příležitostně daboval a hrál.
Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován, podle médií se léčil v benešovské nemocnici.
Křetínský bude největším bazaristou ve střední Evropě. Kupuje AAA Auto a Mototechnu
Daniela Křetínského koupila skupinu autobazarů Aures Holdings, která zastřešuje značky AAA Auto a Mototechnu. Ačkoli ani jedna ze stran cenu nezveřejnila, Hospodářské noviny spekulují o částce okolo 12 miliard korun.
Evropě podle Merkelové hrozí mocenský střet s USA kvůli AI
Evropě hrozí tvrdý mocenský střet se Spojenými státy kvůli umělé inteligenci (AI). V rozhovoru na akci magazínu Stern před tím ve čtvrtek večer varovala někdejší německá kancléřka Angela Merkelová. Deník Bild v pátek připomněl, že americký prezident Donald Trump prohlásil, že celosvětový závod o mocenskou převahu v oblasti umělé inteligence bude mít jen jednoho vítěze.
Rakousko prodlužuje o půl roku kontroly s Českem, ostrahu přenese od pohraničí
Rakousko o šest měsíců prodlouží stávající kontroly na pomezí s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem, postupně ale v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do hloubky pohraničí. Na páteční tiskové konferenci to podle agentury APA prohlásil rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Naposledy prodloužilo Rakousko hraniční kontroly v říjnu, a to od dva měsíce do 15. prosince.
Jsem taková extrémistka, líčí Nosková. Po výpravě do Afriky chystá další drsnou cestu
Po náročné sezoně ještě pomohla zachránit elitní skupinu pro ženskou reprezentaci a místo dovolené odjela na charitativní cestu, kde pomáhala učit africké děti. Tenistka Linda Nosková ve čtvrtek převzala v rámci ankety OKsystem Zlatý kanár cenu pro nejlepší tenistku sezony. Pak se rozpovídala o tom, co jí africká cesta dala, i jaké má trenérské změny v týmu.
ŽIVĚCelý Donbas je ruský, reagovala Moskva na Zelenského zmínku o referendu
Celý Donbas je ruský, řekl zahraničněpolitický poradce Kremlu Juris Ušakov k možnosti, aby se na Ukrajině konalo referendum týkající se možných ukrajinských územních ústupků. Postavení Donbasu, tedy průmyslového regionu na východě Ukrajiny tvořeného Doněckou a Luhanskou oblastí, je nyní zřejmě jedním z hlavních sporných bodů při jednání o možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině.