Vzniká film o fotbalové legendě Bicanovi. Má být i příběhem Slavie a odrazem doby

Životní příběh Josefa Bicana, jednoho z největších kanonýrů v historii kopané, dostane podobu celovečerního filmu v režii Jakuba Červenky. Scenáristou projektu, který už získal podporu vývoje ze Státního fondu audiovize, je Ondřej Hübl. Na vzniku filmu od počátku spolupracuje také fotbalový klub Slavia Praha, na jehož stadionu v Edenu by se měla uskutečnit premiéra plánovaná na rok 2030.
Projekt je v současnosti ve fázi vývoje, první klapka by mohla padnout ve druhé polovině roku 2028. Za tvůrce o tom informovala Hana Doležalová.
"Bican měl mimořádný talent, ale jeho životní příběh zdaleka nekončí u fotbalových statistik. Narodil se ve Vídni, svou velkou kariéru spojil s Prahou a Slavií a během života prožil období, která patřila k nejdramatičtějším kapitolám evropských dějin. Právě jeho osobnost, charakter a životní postoje se nyní stanou základem připravovaného celovečerního filmu," uvedla Doležalová.
Režisér Červenka je autorem historického snímku Hovory s TGM a životopisného filmu Šampion, který vypráví příběh slavného krasobruslaře Ondreje Nepely. Tvůrci se nechtějí spokojit s klasickým sportovním životopisem. Bicanův příběh pro ně představuje především silné lidské drama zasazené do mimořádné doby. Na pozadí velkých zápasů, zaplněných stadionů a fotbalové vášně se odehrává mnohem větší příběh. Evropa se ocitá v turbulentním období 20. století a Bican musí stejně jako lidé kolem něj čelit událostem, které zásadně mění svět i jejich každodenní život.
"Bican nebyl jen fenomenální fotbalista. Byl především mimořádnou osobností s fascinujícím životním příběhem, který daleko přesahuje hranice sportu. Je to příběh člověka, který prožil jedny z nejdramatičtějších období evropských dějin, a přesto si dokázal zachovat charakter, pokoru i smysl pro fair play. Právě proto si myslím, že jeho příběh má co říct i dnešním divákům," podotkl režisér Červenka.
Josef Bican, který se narodil 25. září 1913, je považován za jednoho z největších kanonýrů v historii kopané. Kariéru vynikajícího středního útočníka, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s pražskou Slavií, narušila druhá světová válka, přesto stihl v 528 oficiálních zápasech nastřílet 821 branek. Z meziválečné sportovní ikony pak komunistický režim udělal buržoazní modlu.
Na svou Slavii Bican chodil až do pozdního věku a byl hlasitým kritikem moderního pojetí fotbalu. Na sklonku života se Bican dočkal opětovného uznání, kdy byl spolu s Brazilcem Pelém a Němcem Uwe Seelerem vyhlášen nejlepším fotbalovým střelcem 20. století. V prosinci 2001 Bicana zradilo srdce. Dožil se 88 let.
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