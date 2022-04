Vyšehrad: Fylm je plichta. Ale zahraná se zápalem, kterému se chce zatleskat

Fotbalista Julius Lavický prvně poznal ženu, se kterou hodlá strávit více než jednu noc. Jak se od známého seriálového hrdiny dalo čekat, zásnubní chvilka se odehraje na záchodě a kromě prstýnku u ní nechybí trocha fekálního humoru.

Přestane se v prvním celovečerním filmu potížista Lavi, "génius i dylina", chovat jako malé dítě? Odpověď tvůrců Vyšehradu: Fylm, který od čtvrtka promítají kina, je jasná. Nikoli.

Seriál ironizující českou kopanou za pomoci extrémního humoru a vulgarit těžil z údernosti desetiminutových epizod, které si vystačily se směsí přehnaných eskapád a charismatu představitele hlavní role Jakuba Štáfka. Nyní se herec, producent a spolurežisér s kolegou Martinem Koppem a scenáristou Tomášem Vávrou museli vypořádat s horší noční můrou, než pro Laviho dosud byly gramatika, znalost cizích slov, střízlivost či kulturní rozhled. Museli do svého díla dostat děj.

To se úplně nepovedlo, vypravěčský zápřah celovečerního snímku točícího se kolem Laviho zjištění, že už je osm let otcem, by vydal na jednu dvě epizody seriálu. Zato přináší věc, na níž se stavět dá. Kontrast mezi nezodpovědným protagonistou s odbarvenou kšticí a brýlatým blonďáčkem, který má na školáka až přehnaně dospělé návyky a schopnosti. Třeba upéct kachnu a poradit všem dospělým okolo.

Hodnotit Vyšehrad: Fylm je ošemetné. Podobně jako seriál zůstává srdeční záležitostí, která neustále zesměšňuje fotbal, prohnilost jeho zákulisí a tupost některých předních hvězd - přitom je zřejmé, že to tvůrci dělají s láskou. I proto se jim podařilo angažovat spoustu sportovních hvězd od Jana Kollera přes Vladimíra Šmicera po Tomáše Rosického, který navíc prokáže zjevný herecký talent.

Satirický seriál od roku 2016 získal neobvyklou popularitu, jeden díl zaznamenal až milion přehrání, a do filmu teď přitáhl i herecké hvězdy: Ivanu Chýlkovou v roli Laviho tchyně, Veroniku Khek Kubařovou jako matku jeho syna, Miroslava Hanuše v roli fotbalového bosse, který tahá za nitky, nebo Jaroslava Plesla a Davida Novotného coby jeho pohůnky, od nichž si Lavi neuváženě půjčil "půl mega", aby mohl mít na svatbě ohňostroj. Ten pak pochopitelně zapálí v nevhodnou chvíli. Svým hořícím penisem.

Ano, tohle je křupanský humor, který tvůrci bezostyšně dávají na odiv, někdy takřka doslova. Nemá vždy takovou údernost a kadenci, jak by si přáli. Byť občas ostrá slova padnou na úrodnou půdu, mnohé průpovídky typu "Nevstoupíš dvakrát do stejné mámy" jsou vtipy tlačené na sílu. Náctileté publikum je ale jistě bude milovat.

2:22 Vyšehrad: Fylm promítají kina od tohoto čtvrtka. | Video: Bioscop

Na druhou stranu Česko netrpí nedostatkem bláznivých komedií či vůbec komedií, které se odehrávají v luxusních vilách nebo korporacích a parodují romantické vztahy. Vyšehrad: Fylm se také odehrává v luxusní vile. Jen v ní bydlí dement, jak by svého svěřence nazval agent Jarda v podání Jakuba Prachaře. A vlastně je to také film parodující romantické vztahy - na rozdíl od zbytku místního komediálního mainstreamu však záměrně.

Filmový Vyšehrad místy drhne. Zápletka stojí na tom, že Lavi je natolik nemožný, až mu nakonec "pečovatelku" dělá nově objevený syn, jehož dostal na hlídání. A neustojí to.

Přesto má kontrast tohoto velkého poloretardovaného dítěte a nejmenšího, přechytralého "dospěláka" své momenty. Lavi využívá syna k vylepšení image a získání své nové a hned ztracené manželky zpět. Nakonec však vznikne pouto, jaké navzdory jednoduchému a předvídatelnému vzorci dovede vzít za srdce.

Už to je pozoruhodný paradox - že nejnekorektnější česká komedie plná prsou, kokainu, sprosťáren a hořících penisů dovede být něžnější než většina domácích rádoby romantických komedií.

Většina kladů Vyšehradu stojí na podání. Jakub Štáfek má dar fungovat před kamerou a trefit i průměrný vtípek s patřičným načasováním. A když se po ulicích řítí jeho žluté Ferrari nebo když se kope do míče, vypadá to filmověji než ve většině akčních scén, jaké známe ze zdejší produkce.

Vyšehrad: Fylm bude trhák. A byť je to v mnoha ohledech spíše plichta, je to takový ten druh zápasu, kdy domácí sice nadělají spoustu chyb a o fous jim to nevyjde, ale nakonec má publikum stejně chuť jim pro ten zápal a "srdíčko" zatleskat.

Film Vyšehrad: Fylm

Režie: Martin Kopp a Jakub Štáfek

Bioscop, v kinechod 14. dubna.