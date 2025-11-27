Film

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Přes 14 000 uživatelů ve Spojených státech ve středu večer hlásilo asi hodinový výpadek streamovací platformy Netflix. S odkazem na web Downdetector to napsala agentura Reuters. Nedostupnost se časově shodovala s uvedením čtyř epizod poslední série populárního seriálu Stranger Things, který si na platformě drží třetí příčku v žebříčku oblíbenosti anglicky mluvených seriálů.
Čtyři epizody poslední série populárního seriálu Stranger Things mají za sebou premiéru na Netflixu.
Čtyři epizody poslední série populárního seriálu Stranger Things mají za sebou premiéru na Netflixu. | Foto: Netflix

Web, který sleduje výpadky na základě shromažďování stavových zpráv z různých zdrojů, ve středu k 19:56 východního času (ve čtvrtek v 1:56 SEČ) zaznamenal více než 14 290 problémů. K 20:45 východního času (2:45 SEČ) to už bylo méně než 800 hlášení.

"Někteří členové měli krátkodobé potíže se streamováním na televizních zařízeních, služba ale byla pro všechny účty obnovena do pěti minut," uvedla společnost Netflix v e-mailové odpovědi agentuře Reuters.

Související

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Vychází nová a poslední řada populárního seriálu Stranger Things (trailer)
4:54

Netflix dnes zpřístupnil čtyři z celkem osmi epizod závěrečné páté řady seriálu Stranger Things, který si získal velkou popularitu. Diváci v Los Angeles mohli nové díly sledovat od 17:00 místního času, což pro fanoušky v New Yorku bylo v 20:00 místního času. Pro české diváky to odpovídalo 2:00 SEČ.

Další tři díly budou dostupné od 25. prosince večer amerického času a poslední epizoda od 31. prosince téhož času.

 
Mohlo by vás zajímat

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin
2:09

„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér o natáčení filmu Na horách

„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér o natáčení filmu Na horách
2:32

Franz získal další nominace na Evropské filmové ceny. Za kostýmy a make-up

Franz získal další nominace na Evropské filmové ceny. Za kostýmy a make-up

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu
1:07
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Netflix Stranger Things výpadek

Právě se děje

před 25 minutami
Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Přírodní fenomén vzniká díky nenápadné houbě a ideální kombinaci chladu a vlhkosti. Okamžik, kdy příroda tvoří vlastní umění, stojí za obdiv.
před 39 minutami
"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

Ruský tenista Daniil Medveděv letos opustil tenisovou špičku, předvedl několik výbuchů na kurtu a po jednom z nich musel dokonce platit pokutu.
před 1 hodinou
"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky
6:33

"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky

"Pokus o prohoz ministerstev mezi Macinkou a Turkem? Jenom trapná kulišárna, na kterou prezident zjevně odmítá kývnout," míní experti.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

ŽIVĚ
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek
Prohlédnout si 8 fotografií
Manjula dodržela i potřetí pravidlo rodit v neděli po ránu, v minulosti to ovšem bylo poměrně brzy po půlnoci.
V neděli 23. 11. se v šest hodin ráno narodil samici nosorožce indického Manjule (* 2008) třetí potomek (po samičkách Marušce a Růžence), zdravý samec, zatím beze jména.
před 1 hodinou
"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

Z turnaje se naopak odhlásil kvůli zranění loňský šampion Brazilec Joao Fonseca.
Petr Bartoň

Komentář: O rozpočtu lze lhát. Ale ne volat "hoří" v zaplněném divadle

Další zprávy